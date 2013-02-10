Банки узнают о доходах граждан России

Банки российского банковского сектора наконец-то получат возможность доступа к данным ПФР, для того чтобы иметь возможность проверить уровень дохода своих клиентов, которые решили оформить на себя кредит. Об этом журналистам заявил Андрей Емелин, возглавляющий Национальный совет финансового рынка России, и работающий над соответствующим законопроектом.
В рамках прорабатываемого законопроекта так же описывается схема, которая позволяет гражданину России дать дистанционное согласие на обработку информации, которую можно получить из ПФР. Схема будет выглядеть примерно так, клиент банка подаёт заявку на кредит, после чего банк формирует черновой вариант заявления, и отправляет его в личный кабинет своего клиента, на сайте "Госуслуги". После этого, клиент банка получает sms с запросом о согласии предоставить информацию банку о своих счетах в ПФР. Как только заёмщик даёт одобрение, банк получает информацию из Пенсионного Фонда, через специально разработанную систему межведомственного электронного взаимодействия. Как утверждает Емелин, данная система будет подключена уже в конце осени текущего года. Таким образом, клиенты банка смогут давать согласие на обработку информации из ПФР банкам, не посещая банковские отделения, то есть удалённо. Точно такая же схема будет применена и при онлайн-кредитовании, так как все вышеперечисленные операции клиент сможет осуществлять через интернет-банкинг. Как заявляют в Министерстве коммуникации и связи России, приказ о подключении банков к сервису, который позволит получать банкам информацию из ПФР, уже направлен на утверждение в Министерство юстиции России.
По материалам fd.ru