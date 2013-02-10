Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,319 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Банки узнают о доходах граждан России

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:26
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,849
Благодарностей: 696
УГ: 25
КП: 0.148
подарки
Банки узнают о доходах граждан России
Банки российского банковского сектора наконец-то получат возможность доступа к данным ПФР, для того чтобы иметь возможность проверить уровень дохода своих клиентов, которые решили оформить на себя кредит. Об этом журналистам заявил Андрей Емелин, возглавляющий Национальный совет финансового рынка России, и работающий над соответствующим законопроектом.

В рамках прорабатываемого законопроекта так же описывается схема, которая позволяет гражданину России дать дистанционное согласие на обработку информации, которую можно получить из ПФР. Схема будет выглядеть примерно так, клиент банка подаёт заявку на кредит, после чего банк формирует черновой вариант заявления, и отправляет его в личный кабинет своего клиента, на сайте "Госуслуги". После этого, клиент банка получает sms с запросом о согласии предоставить информацию банку о своих счетах в ПФР. Как только заёмщик даёт одобрение, банк получает информацию из Пенсионного Фонда, через специально разработанную систему межведомственного электронного взаимодействия. Как утверждает Емелин, данная система будет подключена уже в конце осени текущего года. Таким образом, клиенты банка смогут давать согласие на обработку информации из ПФР банкам, не посещая банковские отделения, то есть удалённо. Точно такая же схема будет применена и при онлайн-кредитовании, так как все вышеперечисленные операции клиент сможет осуществлять через интернет-банкинг. Как заявляют в Министерстве коммуникации и связи России, приказ о подключении банков к сервису, который позволит получать банкам информацию из ПФР, уже направлен на утверждение в Министерство юстиции России.

По материалам fd.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Кредитование в системе Webmoney даже для формальных аттестатов
Drum13 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Украине хотят ввести е-декларации о доходах для всех граждан! Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 89 06.11.2016 23:20
Банки узнают о доходах россиян по SMS Rafat2011 Новости в банковской сфере и страховании 7 31.03.2016 19:34
Безнадежные долги бьют рекорды, банки и граждан Top Новости в мире финансов и инвестиций 1 29.01.2016 10:30
Банки просят повысить доходность счетов граждан DepecheM Новости в банковской сфере и страховании 0 11.09.2015 13:29
Верховный суд: банки не вправе продавать долги граждан коллекторам Ratatara Новости в банковской сфере и страховании 7 15.06.2015 12:18

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Церих - zerich.ru
От zenfin в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар InfernusZp
Dubai-finances - Dubai-finances.com
От InfernusZp в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Александр Виоленцис
Промышленные гиганты Донбасса прекращают работу
От Александр Виоленцис в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар pilot10
Кто заразил Россию и Путина криптовалютами
От pilot10 в разделе «Криптовалюты: общий форум»
Аватара нет
Старт Форекс трейдера [2011, PDF, RUS]
От maslou в разделе «Литература Forex»
Аватар Rain1
Аккумуляторы будущего
От Rain1 в разделе «Курилка»
.     
Пользователей
423,319
Тем
489,872
Сообщений
12,205,814

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram