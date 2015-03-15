Названа стоимость российского «антишпионского» смартфона «ТайгаФон»

Первый российский антишпионский смартфон «ТайгаФон» будет представлен в пятницу, 22 сентября, и вскоре поступит в продажу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора компании-разработчика InfoWatch Алексея Нагорного (президент ГК Infowatch — Наталья Касперская).
Антишпионский смартфон рассчитан на компании, которые хотят сохранить коммерческую тайну.
Для этого телефон будет поставляться совместно с программно-аппаратным комплексом «ТайгаФон», которая позволит компаниями настраивать политику конфиденциальности для каждого гаджета отдельно, отслеживать местонахождение каждого смартфона и полностью удалять информацию с аппарата, если сотрудник, например, потеряет смартфон.
Известные характеристики смартфона:
Экран — 5 дюймов с разрешением 1280x720,
Встроенная память — 16 Гб,
Оперативная память — 2 Гб,
Камера — 8 Мп (основная) и 4 Мп (фронтальная),
Емкость батареи — 1900 мАч.
Телефон имеет два слота для сим-карт, обладает стандартным разъемом для наушников и разъемом microUSB для зарядки. Ориентировочная цена гаджета будет на уровне от 12 до 15 тысяч рублей.
Гаджет будет представлен на X Международной конференции Business Information Security Summit, которая пройдет в Москве 22 сентября.
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