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Виртуальный языковой учитель английского "Parla" привлек €2 млн

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Виртуальный языковой учитель английского "Parla" привлек €2 млн

Виртуальный учитель английского языка Parla привлек €2 млн от основателя фотохостинга 500px Олега Гуцола и других инвесторов, сообщает РБК. Сделка состоялась в феврале 2017 года.

Parla — мобильное приложение для изучения английского языка, в работе которого задействован искусственный интеллект. Программа адаптируется под ученика и обучается вместе с ним. Во время регистрации Parla анализирует аккаунт пользователя в социальной сети и на основе его интересов составляет индивидуальный план обучения. Проект основан Алексеем Спасским, бывшим менеджером фонда IVI.VC Игоря Мацанюка.

Базовый функционал приложения бесплатный. Монетизировать Parla собирается через продажу дополнительных услуг — достижение конкретных целей в изучении языка, например, постановку профессионального английского для юриста или медика. Цена будет варьироваться в зависимости от страны, в среднем $5-15 за занятие. К середине 2018 года проект планирует выйти на самоокупаемость.

«Скоро мы собираемся запустить обучение испанскому языку для американцев и активно продвигать продукт на рынке США», — рассказывает Спасский изданию. Офис компании находится в Америке.

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