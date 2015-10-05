Награда 50 000 рублей от CAPPER.GURU!

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- участие в конкурсе бесплатное;
- ежемесячный призовой фонд составляет 31 000 рублей;
- возможность выиграть джекпот 50 000 рублей.