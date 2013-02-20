Реальная цена криптовалюты Bitcoin равна $0

Реальная цена криптовалюты Биткоин равна $0.
Возможности цифровых валют сильно ограничены, и именно это мешает их распространению. Данную информацию опубликовало Wall Street Journal.
WSJ обращает внимание на трудности в использовании Биткоин. Например при помощи этой криптовалюты пользователь ограничен по количеству транзакций. Также еще одна трудность заключается в майнинге Биткоин, который потребляет огромный объем электроэнергии.
"Если курс Биткоин зависит от того, сможет ли он прийти на замену американскому доллару, то его стоимость равна 0", - написал журналист WSJ Джэймс Макинтош.
По закону Грешима, деньги, с которых можно не платить налоги, вытесняют деньги, с которых налоги платить необходимо, соответственно люди с большим желанием потратят склонные к обесцениванию деньги, которые были выпущены на государственном уровне, чем цифровую валюту.
WSJ пишет, что обеспечить цифровую валюту Биткойн реальной ценностью могут исключительно 2 ситуации развития событий:
1. Применение Биткойн для противозаконных финансовых транзакций.
Но в то же время финансовый эксперт Дэн Девис из банка Frontline Analysts сказал, что и в криминальном мире цены, как правило, формируются в американской валюте, а не в криптовалюте Биткоин. Если же единичные преступники и получают вознаграждение в цифровой валюте Биткоин, то переводят ее в фиатные деньги.
По данным расчетов Девиса, даже если сделать предположение о том, что весь наркотрафик перевести в Blockchain, то реальный курс 1BTC будет всего 571 доллар США, что приблизительно в шесть раз меньше текущих цен на рынке.
2. Использование криптовалюты Биткоин как альтернативу золоту.
"Золото сохранит свою стоимость, даже при условии значительного снижения покупательной способности или изъятия государством выпускаемых им национальных валют. Но в этом случае необходимо, чтобы весь мир признал "внутреннюю" стоимость Биткоин, как ее признают в случае с золотом", - пишет WSJ.
"Криптовалюту Биткоин ждет один из вариантов - либо она заменит золото как универсальное мерило стоимости, либо полнейший провал", - подводит заключение Wall Street Journal.
По материалам: http://ru.espreso.tv/news/2017/09/21...street_journal