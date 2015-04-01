Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,319 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Safe Loans - safeloans.ltd

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:37
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 7,925
Благодарностей: 1,051
УГ: 25
КП: 0.007
Safe Loans - safeloans.ltd
Я не админ!

Начало: 21/09/2017

Зарегистрируйтесь здесь




Около:
Safe Loans LTD является всемирной группой организаций, которая уже много лет оказывает услуги в области микрофинансирования.
Мы начали свою деятельность с микрофинансирования на европейском и азиатском рынках, постепенно увеличивая объемы кредитования и расширяя зону присутствия за счет прибыли.
В связи с усилением конкуренции на рынке микрокредитов мы перешли на новый этап развития, выпустив только обеспеченные кредиты. Этот вид деятельности полностью устраняет любые риски или другие факторы. Наша компания выдает кредиты на безопасность ювелирных изделий, автомобилей, яхт и катеров, недвижимость, а также любые другие предметы роскоши на сумму, не превышающую 50% рыночной стоимости заложенного имущества.
Раннее сотрудничество было проведено с частными лицами и малым бизнесом. Предполагается выпуск обеспеченных кредитов крупным предприятиям.
В этой связи мы привлекаем инвесторов по всему миру.

Наша компания e Способна:
- предоставлять услуги на высоком профессиональном уровне;
- обеспечить высокий уровень компетентности сотрудников и постоянно повышать их квалификацию;
- строго соблюдать нормы законодательства и профессиональной этики;
- постоянно увеличивать сумму денег, удерживаемых и выданных на обеспечение залога.
Safe Loans LTD завоевала репутацию надежного партнера и не гарантирует потери финансовых ресурсов.

Чертеж:
План 1: 2% в день в течение 365 дней (от 10 до 25 долларов США)
План 2: 2,5% в день в течение 365 дней (от 25 до 50 долларов США)
План 3: 3% в день в течение 365 дней (от 50 до 75 долларов США)
План 4: 3,25% в день в течение 365 дней (от 75 до 100 долларов США)
План 5: 3,5% в день в течение 365 дней (от 100 долларов США)

Реферальная комиссия:
7% -4% -2%

Платежные процессоры:
Perfect Money
Bitcoin
AdvCash
Payeer

Минимальный депозит:
$10

Минимальное снятие:
$0.1

Особенности:
Защита DDOS
SSL
Пользовательский скрипт
Уникальный дизайн
Зарегистрированная компания


Наш депозит:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1651590->U15304097. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 59, IncredibleEarnings.. Date: 14:33 21.09.17. Batch: 188853837.

Зарегистрируйтесь здесь
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!

Incredible-Earnings.com - Best Monitoring SINCE 2004
Топ-1 Инвестиционный выбор
Последний раз редактировалось Incredible-Earnings; Сегодня в 17:43.
Incredible-Earnings вне форума  
Старый Сегодня, 18:04
#2
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,786
Благодарностей: 177
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Safe Loans - safeloans.ltd
Игрушечный сайтик в постельных тонах
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!

БЕСПЛАТНАЯ РАЗДАЧА ТОКЕНОВ - тут, тут
Где купить биткоины за рубли
Old Seaman на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Active Loans - active.loans profit-info-com Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции 92 26.08.2017 21:45
Партнерка Volsor по финансам, Payday Loans под европу и РФ, бонус 50$ loveforex Финансы 6 01.04.2015 18:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Андрей Бехтерев
Как ставки на спорт изменили вашу жизнь?
От Андрей Бехтерев в разделе «Букмекерство: общий форум»
Аватар Gilan
Россия до и после Крыма. Главные цифры Что изменилось в стране с марта 2014 года?
От Gilan в разделе «Политика и экономика»
Аватар profit-info-com
Financial Freedom Online - finfree.online
От profit-info-com в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар serik25101987
Хайп скрипт с хорошей админкой
От serik25101987 в разделе «Архив»
Аватар buhan
Тема Buhan - Возврат до 100% реферальных!!!
От buhan в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар nlobp
Мотор Банк - motor-bank.ua
От nlobp в разделе «Банки Украины»
.     
Пользователей
423,319
Тем
489,872
Сообщений
12,205,814

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram