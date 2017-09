Incredible-Earni... Профессионал

Safe Loans - safeloans.ltd



Начало: 21/09/2017



Зарегистрируйтесь здесь









Около:

Safe Loans LTD является всемирной группой организаций, которая уже много лет оказывает услуги в области микрофинансирования.

Мы начали свою деятельность с микрофинансирования на европейском и азиатском рынках, постепенно увеличивая объемы кредитования и расширяя зону присутствия за счет прибыли.

В связи с усилением конкуренции на рынке микрокредитов мы перешли на новый этап развития, выпустив только обеспеченные кредиты. Этот вид деятельности полностью устраняет любые риски или другие факторы. Наша компания выдает кредиты на безопасность ювелирных изделий, автомобилей, яхт и катеров, недвижимость, а также любые другие предметы роскоши на сумму, не превышающую 50% рыночной стоимости заложенного имущества.

Раннее сотрудничество было проведено с частными лицами и малым бизнесом. Предполагается выпуск обеспеченных кредитов крупным предприятиям.

В этой связи мы привлекаем инвесторов по всему миру.



Наша компания e Способна:

- предоставлять услуги на высоком профессиональном уровне;

- обеспечить высокий уровень компетентности сотрудников и постоянно повышать их квалификацию;

- строго соблюдать нормы законодательства и профессиональной этики;

- постоянно увеличивать сумму денег, удерживаемых и выданных на обеспечение залога.

Safe Loans LTD завоевала репутацию надежного партнера и не гарантирует потери финансовых ресурсов.



Чертеж:

План 1: 2% в день в течение 365 дней (от 10 до 25 долларов США)

План 2: 2,5% в день в течение 365 дней (от 25 до 50 долларов США)

План 3: 3% в день в течение 365 дней (от 50 до 75 долларов США)

План 4: 3,25% в день в течение 365 дней (от 75 до 100 долларов США)

План 5: 3,5% в день в течение 365 дней (от 100 долларов США)



Реферальная комиссия:

7% -4% -2%



Платежные процессоры:

Perfect Money

Bitcoin

AdvCash

Payeer



Минимальный депозит:

$10



Минимальное снятие:

$0.1



Особенности:

Защита DDOS

SSL

Пользовательский скрипт

Уникальный дизайн

Зарегистрированная компания





Наш депозит:

The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1651590->U15304097. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 59, IncredibleEarnings.. Date: 14:33 21.09.17. Batch: 188853837.



