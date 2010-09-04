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У Coinbase появилась телефонная поддержка клиентов

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У Coinbase появилась телефонная поддержка клиентов


Одна из крупнейших компаний по обмену криптовалют Coinbase запустила телефонную поддержку клиентов.

Как сообщается в блоге компании, этот шаг сделан в целях улучшения поддержки пользователей и упрощения обмена цифровых валют.

Начиная с 20 сентября пользователи Coinbase могут связаться с поддержкой по номеру +1 (888) 908-7930. Пока сервис будет доступен только по рабочим дням с 8.00 до 17.00 по тихоокеанскому стандартному времени (с 19.00 до 04.00 по московскому).

Операторы смогут помочь клиентам в вопросах безопасности (в том числе, блокировки аккаунтов), верификации и увеличении лимитов. В то же время телефонная поддержка не будет заниматься вопросами, связанными непосредственно с покупкой или продажей валют, статусом депозитов или с историей аккаунтов.

Компания Coinbase работает в сфере обмена цифровых валют с 2012 года и поддерживает операции с биткоином, лайткоином, эфириумом и др., а также с национальными валютами 32 стран. Кроме того, она занимается транзакцией и хранением биткоинов в 190 странах мира. За последний год объем средств, которые прошли через Coinbase, превысил $25 миллиардов. Летом 2017 года компания была признана крупнейшей в биткоин-индустрии с инвестиционной оценкой более $1 миллиарда.

Источник.
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Метки
криптовалюта, обменник
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