Toshiba выбирает Bain Capital в качестве покупателя для Toshiba Memory за $ 22 млрд

Японский технологический гигант Toshiba Corp сегодня сообщил о том, что выбрал Bain Capital, частную инвестиционную компанию, в качестве покупателя для Toshiba Memory, которое специализируется на производстве чипов памяти.
Неясно, будет ли решение совета директоров Toshiba означать, что продажа подразделения пройдет гладко, так как Western Digital Corp уже инициировал судебный иск, утверждая, что никакая сделка не может быть достигнута без его согласия, ибо является партнером компании Toshiba.
Bain Capital предложил за подразделение колоссальные $22 000 000 000, - говорят источники.
Хидеки Ясуда, аналитик Ace Research Institute, заявил: Большое количество заинтересованных сторон может осложнить процесс принятия решений и замедлить принятие решения. Также покупатели могут подорвать бизнес Toshiba Memory, проводя бесконечные торги на конкурсной основе.
Также стоит отметить, что официальное заявление Toshiba о сделке было задержано, поскольку японская фирма все еще ожидает письма от всех членов консорциума Bain Capital.
Источники отказались что-либо добавлять, поскольку они не были уполномочены говорить об обсуждении вопроса о продаже. Toshiba отказалась от комментариев. SK Hynix Inc также отказалась от комментариев.
После множества пересмотренных предложений, компании Toshiba нужно очень срочно продать подразделение. Он находится под давлением со стороны своих кредиторов, чтобы заключить сделку в этом месяце и завершить продажу к концу финансового года в марте.
Полупроводниковый бизнес Toshiba Memory требуют огромных капиталовложений, а сама компания Toshiba рискует потерять свои лидирующие позиции, уступив место своему главному конкуренту - Samsung Electronics.
Специально для MMGP.RU