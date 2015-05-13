Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,306 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Toshiba выбирает Bain Capital в качестве покупателя для Toshiba Memory за $ 22 млрд

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:19
#1
elbrusinvest.ru
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 15,755
Благодарностей: 1,653
Записей в блоге: 5
УГ: 39
КП: 0.118
подарки
Toshiba выбирает Bain Capital в качестве покупателя для Toshiba Memory за $ 22 млрд
Японский технологический гигант Toshiba Corp сегодня сообщил о том, что выбрал Bain Capital, частную инвестиционную компанию, в качестве покупателя для Toshiba Memory, которое специализируется на производстве чипов памяти.
Неясно, будет ли решение совета директоров Toshiba означать, что продажа подразделения пройдет гладко, так как Western Digital Corp уже инициировал судебный иск, утверждая, что никакая сделка не может быть достигнута без его согласия, ибо является партнером компании Toshiba.

Bain Capital предложил за подразделение колоссальные $22 000 000 000, - говорят источники.

Хидеки Ясуда, аналитик Ace Research Institute, заявил: Большое количество заинтересованных сторон может осложнить процесс принятия решений и замедлить принятие решения. Также покупатели могут подорвать бизнес Toshiba Memory, проводя бесконечные торги на конкурсной основе.

Также стоит отметить, что официальное заявление Toshiba о сделке было задержано, поскольку японская фирма все еще ожидает письма от всех членов консорциума Bain Capital.

Источники отказались что-либо добавлять, поскольку они не были уполномочены говорить об обсуждении вопроса о продаже. Toshiba отказалась от комментариев. SK Hynix Inc также отказалась от комментариев.

После множества пересмотренных предложений, компании Toshiba нужно очень срочно продать подразделение. Он находится под давлением со стороны своих кредиторов, чтобы заключить сделку в этом месяце и завершить продажу к концу финансового года в марте.

Полупроводниковый бизнес Toshiba Memory требуют огромных капиталовложений, а сама компания Toshiba рискует потерять свои лидирующие позиции, уступив место своему главному конкуренту - Samsung Electronics.

Специально для MMGP.RU

__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

▎ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
▎▷ МОЙ ТЕЛЕГРАМ: добавляйтесь:)
▎▷ МОЙ САЙТ ELBRUSINVEST.RU: ▸ФИНТЕХ-ТРЕНДЫ ▸ВЕНЧУРНЫЕ СДЕЛКИ ▸КРИПТОВАЛЮТА ▸ICO ОБЗОРЫ ▸ТОПОВЫЕ ХАЙПЫ ◁ ▎
Alcest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Toshiba подписала документ для ускорения переговоров с Bain Capital и SK Hynix Alcest Горячие новости 0 14.09.2017 12:47
Bain Capital и SK Hynix предлагают $22 млрд за бизнес Toshiba по производству чипов Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 12.09.2017 00:15
Toshiba продолжает вести переговоры с покупателями Toshiba Memory за $18 млрд Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.09.2017 18:16
Не знаете как потерять $5 млрд за два дня? Спросите у Toshiba! Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 12 30.12.2016 18:48
Toshiba вложит $3,2 млрд в полупроводниковый бизнес bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 7 18.03.2016 01:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт Leko:3046(PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Druh
finansrise.com - finansrise
От Druh в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
В интернет-банке «Союза» iSimple появилась возможность открывать вклады
От Vlad23 в разделе «Банки России»
Аватар BigBoi
Китайские власти решили выделить $30 млрд на венчурные инвестиции в тех. стартапы
От BigBoi в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Бинари - www.x-binary.com (сетевой маркетинг)
От webget в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар DeFree
Bitcoin Foundation делает новые шаги для лоббирования биткойна в Конгрессе
От DeFree в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
423,306
Тем
489,855
Сообщений
12,205,392

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram