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Databits (DTB): криптовалюта для игры

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Databits (DTB): криптовалюта для игры
Databits (DTB): криптовалюта для игры

При помощи современных криптовалют осуществляют обменные операции и финансовые транзакции. Но вот крипта Databits используется в игровом процессе. В этом состоит её уникальное отличие. Но обо всё по порядку.

Augmentors: инновационная игра
Это специальная 3D-игра, которая была создана в модном ныне стиле дополненной реальности. Игроку предстоит исследовать фантастический, в котором живёт 50 героев. Каждый из представленных персонажей уникален и обладает некоторыми отличительными чертами.
Героев игры называют аугменторами. Они обладают не только своей историей происхождения, но и могут проходить через специальную систему обучения. Игроки, развивая своего персонажа, могут совершить обмен героями и получить за это криптовалюту.
Таким образом, Augmentors – это полностью инновационный проект. В нём было использовано два нововведения – виртуальные деньги, которые используются как вознаграждение, и активное применение технологии 3D.

Предпродажа
Разработчики проекта не скрывали от публики своих намерений и планов. Они стали делиться инновационными особенностями игрового проекта по завершению части работ. Для того, чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов, была осуществлена предпродажа токенов DTB, которые используются в качестве валюты ля игры. Предварительная продажа проходила в конце 2016 года. За весь срок было реализовано около 680 тысяч DTB, выручка от которых составила 43 тысячи долларов.

ICO
Разработчики чётко поставили перед собой цель. Они определили, что для того, чтобы окончить все работы по доработке проекта, им нужен 1 миллион долларов. Недостающее количество финансовых средств планируется собрать при помощи краудсейла. Для этого ими было создано 100 миллионов виртуальных монет, 70% из которых можно будет приобрести через биржу. 30 миллионов DTB пойдёт на окончание создания геймплея, продвижение продукта. Инвесторы смогут получить не просто интернет-монеты, но и пакеты Databits. За вложение средств они приобретут возможность пользоваться героями с полностью уникальными характеристиками
Если создатели не соберут нужное количество интернет-монеток за определённый срок, то у них есть план "Б". Собранные средства будут выделены на окончание работ по созданию альфа-версии игры, которая будет представлена на крупных игровых ресурсах. Через определённое время за первой версией последует следующая.
Для привлечения внимания инвесторов разработчики придумали специальную программу распределения вознаграждений. С её помощью игроки смогут заработать DTB. Например, будут проводиться кампании с загодя установленным фондом токенов, получить который участники смогут, выполнив некоторые условия.
Приобрести DTB можно на Bittrex и Tux Exchange. Стоимость одного токена составляет 0,00012 от BTC или 0,47 доллара. Объём рыночной капитализации криптовалюты – порядка 11 миллионов долларов. Таким образом, это достойная инвестиция для вложения средств. Специалисты указывают, что у проекта большое будущее и он способен развиться в самостоятельную систему использования криптовалюты.

Автор: VESTAXXX
Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru

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Пишу качественные статьи инвестиционной тематики.ЛС.
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