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30-31 октября в Праге пройдет Crypto Affiliate Conference 2017

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30-31 октября в Праге пройдет Crypto Affiliate Conference 2017

В конце октября в столице Чехии состоится первая affiliate-конференция по крипто-офферам Crypto Affiliate Conference 2017. Участники мероприятия смогут представить свои продукты потенциальным аффилейтам и рекламодателям для разработки маркетинговых стратегий и заключения долгосрочных договоров на месте.

“Мы очень рады, что наша конференция будет первой в истории площадкой, где встретится мир блокчейна с миром аффилиации. Кто-то говорит, что происходящее на рынке сейчас можно назвать безумием, я же скажу, что это не безумие, это — возможности. Возможности абсолютно уникальные, как с технологической, так и с бизнес стороны. Мы собираем сотни ведущих аффилейтов, спикеров и спонсоров, чтобы они могли прочувствовать эти возможности и мощно двинули индустрию вперед”, — рассказал организатор мероприятия Павел Быков.

Crypto Affiliate Conference 2017 будет проходить в пятизвездочном отеле Boscolo в самом центре Праги. 30 октября с 17:20 до 21:00 по местному времени пройдет предварительная регистрация участников. Мероприятие начнется 31 октября в 9:30 и закончится в 18:30 по местному времени.

На конференции спикеры обсудят важные вопросы сферы блокчейн-технологий. После основной части ивента состоится afterparty.

Место проведения: Чехия, Прага, Senovážné nám. 991/13, 110 00 Nové Město, “Boscolo Prague”

Вход для аффилейтов бесплатный.

Источник.
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