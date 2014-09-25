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Дебаты вокруг "ноябрьской 3-й версии" биткойна разгораются всё сильнее



Поскольку биткойн-майнеры и разработчики протокола продолжают дебатировать по поводу своего виденья по расширению растущего крипторынка, то по всей видимости, уже этой осенью, буквально через 5-6 недель, биткойн снова разделится, создав уже свою 3-ю версию самой крупной на Земле криптовалюты.



Так, по мнению крупных игроков криптоотрасли, консенсус между противоборствующими сторонами вряд ли будет скоро достигнут. И это мнение уже поддержала часть из операторов важнейших майнинговых пулов, а также девелоперы протокола, которые сыграли критическую роль в развитии инфраструктуры исходной сети Биткойн.



Известно, что почти два месяца тому назад группа большая группа биткойн-майнеров отделилась от традиционного биткойна, чтобы воспользоваться его новой версией, известной как биткойн-кэш (Bitcoin Cash).



Популярность биткойна привела к росту большего числа людей торгующих им и понятно, что в вследствии этого факта время прохождения транзакций и комиссии за их обработку существенно подросли. Споры о том как наконец решить этот вопрос, поделили торговое биткойн-сообщество на две части и одна часть спорящих предлагает увеличить число записей об операциях в каждом блоке блокчейна, которые должны быть подтверждены майнерами, а остальная часть голосует за вынос некоторых данных из основной сети Биткойн.



Между тем, одна из групп разработчиков этого криптовалютного сообщества твердит об апгрейде сети Биткойн в конце осени этого года, что может привести к очередному расколу, если консенсус не будет найден уже в скором времени.



Напомним, что при хардфорке случившимся почти 2 месяца тому назад, когда новая криптовалюта биткойн-кэш отделилась от традиционного биткойна, то сам биткойн первоначально упал на 6,8% в двухдневном периоде, поскольку инвесторы, таким вот способом похоже, снижали стоимость появившейся на рынке новой криптомонеты.



Но затем, к 1 сентября с.г., цена биткойна поднялись до рекордного уровня в 4,880,85 долл. США, прежде чем Китай объявил о запрете криптовалютных бирж и проведении ICO, что привело к падению цены на биткойн на 20%.



По состоянию на 20 августа биткойн торгуется против доллара США на уровне $3,952,73, так как он взлетел на отметку сопротивления в $4000.



Если же в этом ноябре произойдет очередной хардфорк, то это приведёт к созданию уже 3-й версии криптовалюты и такое положение дел может привести к разбрасыванию криптокапиталов и ресурсов, из-за этого появления уже 3-го ответвления криптовалюты биткойн.



Напомним, что в августе этого года биткойн-майнеры согласились на реализацию 1-го этапа протокола SegWit. В связи с чем, ожидается, что во 2-м ноябрьском этапе размер блока вырастет до 2 МБ.



По словам г-на Вонга Чана (Wang Chun), сооснователя и главного управленца "F2Pool", одного из самых больших в мире майнингового биткойн-пула, для того, чтобы избежать такого разделения, необходимо, чтобы майнеры достигли не менее 92% консенсуса в поддержку второго протокола SegWit2x, однако пока это маловероятно.



Несмотря на то, что ещё в июле с.г. новый протокол SegWit2x получил одобрение у более чем 93% биткойн-сообщества, однако на настоящий момент майнеры и разработчики, кажется, отказываются от этого предложения, поскольку этот компромисс скрывает в себе некоторые моменты, которые не понравились экстремистам с обеих сторон разделившегося биткойн-сообщества. И поэтому г-н Вонг уверен, что "нас ждёт 100% раскол".



И некоторая часть ведущих разработчиков биткойна согласна с этими его словами.



Часть из них уже объявила, что было бы лучше в будущем сосредоточиться на написании кода только для блока протокола SegWit: ведь сейчас это самая большая версия биткойна с рыночной стоимостью, оцениваемой приблизительно в 64 млрд долл. США.



А вот криптовалюта биткой-кэш была отделена от биткойна поскольку майнеры тем самым могли увеличить объем блоков осуществляемых операций. Данная криптовалюта более удобна в том плане, что её можно переводить намного быстрее и дешевле, чем остальные криптовалюты. И ранее часть биткойн-биржи и биткойн-кошельки уже объявили, что они поддержат эту новую криптомонету, в то время как другие не уверены, получит ли в итоге биткойн-кэш устойчивую оценку на этом рынке.



В настоящее время ключевые игроки на крипторынке посылают сигналы инвесторам, что скоро грядут большие волнения.



Разработчики биткойна заявляют, что форк в этот раз может быть гораздо более бурным и может привести к гораздо большей неразберихи у юзеров в том плане, что, а какую же версию можно назвать реальным "биткойном".



Похоже раскол обеспечен на сто процентов, и раскол, по всей видимости, будет более сильным, чем прежде.



Поэтому внимательно следите за предстоящими событиями...



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59c3afa392a8c Поскольку биткойн-майнеры и разработчики протокола продолжают дебатировать по поводу своего виденья по расширению растущего крипторынка, то по всей видимости, уже этой осенью, буквально через 5-6 недель, биткойн снова разделится, создав уже свою 3-ю версию самой крупной на Земле криптовалюты.Так, по мнению крупных игроков криптоотрасли, консенсус между противоборствующими сторонами вряд ли будет скоро достигнут. И это мнение уже поддержала часть из операторов важнейших майнинговых пулов, а также девелоперы протокола, которые сыграли критическую роль в развитии инфраструктуры исходной сети Биткойн.Известно, что почти два месяца тому назад группа большая группа биткойн-майнеров отделилась от традиционного биткойна, чтобы воспользоваться его новой версией, известной как биткойн-кэш (Bitcoin Cash).Популярность биткойна привела к росту большего числа людей торгующих им и понятно, что в вследствии этого факта время прохождения транзакций и комиссии за их обработку существенно подросли. Споры о том как наконец решить этот вопрос, поделили торговое биткойн-сообщество на две части и одна часть спорящих предлагает увеличить число записей об операциях в каждом блоке блокчейна, которые должны быть подтверждены майнерами, а остальная часть голосует за вынос некоторых данных из основной сети Биткойн.Между тем, одна из групп разработчиков этого криптовалютного сообщества твердит об апгрейде сети Биткойн в конце осени этого года, что может привести к очередному расколу, если консенсус не будет найден уже в скором времени.Напомним, что при хардфорке случившимся почти 2 месяца тому назад, когда новая криптовалюта биткойн-кэш отделилась от традиционного биткойна, то сам биткойн первоначально упал на 6,8% в двухдневном периоде, поскольку инвесторы, таким вот способом похоже, снижали стоимость появившейся на рынке новой криптомонеты.Но затем, к 1 сентября с.г., цена биткойна поднялись до рекордного уровня в 4,880,85 долл. США, прежде чем Китай объявил о запрете криптовалютных бирж и проведении ICO, что привело к падению цены на биткойн на 20%.По состоянию на 20 августа биткойн торгуется против доллара США на уровне $3,952,73, так как он взлетел на отметку сопротивления в $4000.Если же в этом ноябре произойдет очередной хардфорк, то это приведёт к созданию уже 3-й версии криптовалюты и такое положение дел может привести к разбрасыванию криптокапиталов и ресурсов, из-за этого появления уже 3-го ответвления криптовалюты биткойн.Напомним, что в августе этого года биткойн-майнеры согласились на реализацию 1-го этапа протокола SegWit. В связи с чем, ожидается, что во 2-м ноябрьском этапе размер блока вырастет до 2 МБ.По словам г-на Вонга Чана (Wang Chun), сооснователя и главного управленца "F2Pool", одного из самых больших в мире майнингового биткойн-пула, для того, чтобы избежать такого разделения, необходимо, чтобы майнеры достигли не менее 92% консенсуса в поддержку второго протокола SegWit2x, однако пока это маловероятно.Несмотря на то, что ещё в июле с.г. новый протокол SegWit2x получил одобрение у более чем 93% биткойн-сообщества, однако на настоящий момент майнеры и разработчики, кажется, отказываются от этого предложения, поскольку этот компромисс скрывает в себе некоторые моменты, которые не понравились экстремистам с обеих сторон разделившегося биткойн-сообщества. И поэтому г-н Вонг уверен, что "нас ждёт 100% раскол".И некоторая часть ведущих разработчиков биткойна согласна с этими его словами.Часть из них уже объявила, что было бы лучше в будущем сосредоточиться на написании кода только для блока протокола SegWit: ведь сейчас это самая большая версия биткойна с рыночной стоимостью, оцениваемой приблизительно в 64 млрд долл. США.А вот криптовалюта биткой-кэш была отделена от биткойна поскольку майнеры тем самым могли увеличить объем блоков осуществляемых операций. Данная криптовалюта более удобна в том плане, что её можно переводить намного быстрее и дешевле, чем остальные криптовалюты. И ранее часть биткойн-биржи и биткойн-кошельки уже объявили, что они поддержат эту новую криптомонету, в то время как другие не уверены, получит ли в итоге биткойн-кэш устойчивую оценку на этом рынке.В настоящее время ключевые игроки на крипторынке посылают сигналы инвесторам, что скоро грядут большие волнения.Разработчики биткойна заявляют, что форк в этот раз может быть гораздо более бурным и может привести к гораздо большей неразберихи у юзеров в том плане, что, а какую же версию можно назвать реальным "биткойном".Похоже раскол обеспечен на сто процентов, и раскол, по всей видимости, будет более сильным, чем прежде.Поэтому внимательно следите за предстоящими событиями...Перевод специально для mmgp.ru источник

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