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Запущена первая в мире женская криптовалюта

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Запущена первая в мире женская криптовалюта



Запущена первая в мире женская криптовалюта.



Создатели онлайн приложения МАМА объявили о начале открытого тестирования криптовалюты исключительно для женщин.

Новая криптовалюта для женщин называется МАМАКОИН.

У участниц сообщества есть возможность заработать криптовалюту за свою активность в проекте, и затем накопленные средства потратить на приобретение товаров известных мировых брендов представленных в каталоге. Ассортимент товаров в каталоге отличается для разных стран и разработчики планируют его регулярно пополнять. Также есть возможность оплачивать данной криптовалютой всевозможные услуги.

Разработчики проекта отметили, что новая криптовалюта не является программой лояльности. Цель проекта заключается в том, чтобы дать возможность заработать деньги и потратить их по своему усмотрению.


Еще одной целью проекта является обучить, а также рассказать молодым мамам простым и понятным языком что представляет собой рынок криптовалют и какую выгоду в дальнейшем можно извлечь владение криптовалютой.


Исходя из расчетов основателей, в среднем участник проекта может заработать от 500 до 3000 МАМАКОИНов ежемесячно, что равняется приблизительно $15-50.




По материалам: http://ru.espreso.tv/news/2017/09/21...dlya_zhenschyn


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Метки
криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, электронная валюта, электронные деньги
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