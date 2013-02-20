Запущена первая в мире женская криптовалюта.
Создатели онлайн приложения МАМА объявили о начале открытого тестирования криптовалюты исключительно для женщин.
Новая криптовалюта для женщин называется МАМАКОИН.
У участниц сообщества есть возможность заработать криптовалюту за свою активность в проекте, и затем накопленные средства потратить на приобретение товаров известных мировых брендов представленных в каталоге. Ассортимент товаров в каталоге отличается для разных стран и разработчики планируют его регулярно пополнять. Также есть возможность оплачивать данной криптовалютой всевозможные услуги.
Разработчики проекта отметили, что новая криптовалюта не является программой лояльности. Цель проекта заключается в том, чтобы дать возможность заработать деньги и потратить их по своему усмотрению.
Еще одной целью проекта является обучить, а также рассказать молодым мамам простым и понятным языком что представляет собой рынок криптовалют и какую выгоду в дальнейшем можно извлечь владение криптовалютой.
Исходя из расчетов основателей, в среднем участник проекта может заработать от 500 до 3000 МАМАКОИНов ежемесячно, что равняется приблизительно $15-50.
По материалам: http://ru.espreso.tv/news/2017/09/21...dlya_zhenschyn