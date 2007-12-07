Обвал фунта в октябре 2016 года. Мнения

7 октября 2016 года
во время торгов в Токио британский фунт стерлингов обвалился по всему фронту рынка. На некоторых площадках котировки GBPUSD в моменте смогли коснуться уровня 1,15, а размер спреда достигал 5 фигур. Теперь участники торгов гадают, что могло спровоцировать такой агрессивный обвал фунта стерлингов.
Мнение от Bloomberg:
Другие мнения
- существует вероятность, что обвал фунта мог быть связан с большим ошибочным рыночным ордером на продажу , отложенным стоп-приказом на SELL GBPUSD на споте или же соответствующей сделкой на опционном рынке. В подтверждение данной гипотезы свидетельствует вялая волатильность на рынке USDJPY и EURUSD
- вероятно, что один из глобальных биржевых инвестиционных или хеджевых фондов продал большой объем британской валюты в условиях низкой ночной ликвидности
- крупные трейдеры пытались взять опционный барьер снизу, что спровоцировало каскадное исполнению стоповых ордеров
- параллельно со снижением валютной пары ликвидность рынка GBPUSD стремительно истощалась, а валютные дилеры не успевали добавлять биды в торговые платформы
- быстрый обвал фунта спровоцировал срабатывание огромного количества внебиржевых опционов
В среднем по рынку, пара GBPUSD опустилась к неслыханному минимуму 1.1965, и к текущему моменту успела восполнить большую часть понесенных потерь, скорректировавшись к отметке 1.2440.
Кроме озвученных агентством Bloomberg технических причин обвала фунта, существует и одна фундаментальная. Выступавший ночью президент Франции Ф.Олланд, продемонстрировал агрессивную риторику, направленную против Великобритании и ее действующего правительства. Француа призвал страны еврозоны принять против Туманного Альбиона жесткую позицию, а Великобритании намекнул, что цена за ее выход с ЕС будет крайне высокой. Вероятней всего, именно данный фактор и стал первой искрой для начала цепной реакции на рынке британской валюты.
В это время, сторонники теории «тайных заговоров» утверждают о том, что эта ситуация очень похожа на ту, которую в 1992 году устроил Джордж Сорос. Как мы знаем, после референдума большинство крупнейших инвест-фондов прогнозировали, что снижение фунта должно достичь уровня $1,20. По сути, там и должны были находиться цели их торговых позиций. И, вполне вероятно, что при условии ночной низкой ликвидности, этот прогноз был искусственно выполнен.
Источник: privatfinance.com
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