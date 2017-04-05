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Китайские коллеги дали комментарий WallBTC о ситуации на биржах

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Старый Сегодня, 15:50
#1
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Имя: Валерий
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Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.04.2017
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Китайские коллеги дали комментарий WallBTC о ситуации на биржах
На прошлой неделе рынок криптовалют шокировала новость о введении Китаем запрета на криптовалюту. Уже после появления первых слухов курс биткоина стал стремительно падать, менее чем за сутки снизившись до отметки $3000. Инвесторы ждали официального заявления, однако его так и не последовало. Вместо этого был отдан молчаливый приказ всем криптовалютным биржам прекратить регистрацию сделок с 15 сентября. А BTCChina и ViaBTC уже объявили о прекращении работы с 30 сентября.

Генеральный директор WallBTC связался с сотрудниками одной из бирж Китая, чтобы получить комментарий в отношении развития ситуации. По их словам, обстоятельства готовящегося запрета остаются противоречивыми и неясными. На данный момент остановлены операции регистрации и купли криптовалюты, а инвесторам посоветовали "разобраться с активами" - иными словами, вывести. Хранение и вывод - единственные возможные сейчас варианты работы с криптой в Китае. При этом и у простых жителей, и в околоправительственных кругах в #BTC хранятся очень большие активы- высокие темпы развития криптовалютных структур в Китае послужили причиной повсеместного их распространения среди населения.

При этом остается неясным, что именно стало отправной точкой для принятия запрета. Вполне возможно, китайские власти забеспокоились после резкого "прыжка" #BTC до психологической отметки в $5000, и тогда он предстал как реальная угроза юаню. Но с другой стороны, есть вероятность, что и этот скачок был искусственно спровоцирован китайскими биржевиками для того, чтобы крупные инвесторы смогли вовремя вывести средства по выгодной цене.

Драматичный уход Китая из криптотрейдинга - удар по рынку ощутимый, но не смертельный. Япония давно была готова сменить Поднебесную на посту лидера оборота криптовалют, и как мы видим, это уже произошло. Кроме того, многие Bitcoin-инвесторы не первый месяц обходят Китай стороной из-за постоянных слухов о запрете и непредсказуемости правительственных распоряжений. Очевидно, биткоину пришло время "переехать" в более надежное место, где он сможет обосноваться и спокойно продолжить путь к мировому признанию.

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bitcoin, биткоин
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