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IBM обошел Microsoft во внедрении технологии блокчейн

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IBM обошел Microsoft во внедрении технологии блокчейн

В наши дни технология блокчейн распространяется повсюду: от копировальных машин до финансовой индустрии. Тем не менее, недавнее исследование под названием "Опрос по внедрению блокчейн" свидетельствует о том, что IBM наиболее успешно применяет технологические решения на основе блокчейн.

Опрос, проведенный фирмой Juniper Research, включал в себя данные по четыремстам руководителям высшего звена и выявил преимущество IBM перед другими гигантами индустрии, такими как Microsoft и Accenture.

Опрос также нарисовал обнадеживающую картину будущего технологии блокчейн. Среди опрошенных 67% сказали, что они уже инвестировали более 100 000 долларов в технологию и 91% сказали, что они потратят как минимум эту сумму в 2017 году.

В докладе также указывалось, что за последние 12 месяцев уровень осведомленности о технологии блокчейн резко возрос, что говорит о гораздо более значительной степени внедрения, чем это считалось ранее.

Опрос показал: "Компании в разных странах гораздо лучше понимают технологию блокчейн, чем это было год назад. Отчасти это связано с ростом разработок как внутри страны, так и в партнерстве с третьими сторонами с признанием того, что блокчейн имеет потенциал для внедрения в различных вариантах использования. Поскольку число исследовательских проектов также увеличилось, компании-конкуренты в свою очередь начинают рассматривать вопрос о том, должны ли они также стремиться получить конкурентные преимущества от внедрения этой технологии".

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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