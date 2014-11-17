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Малайзия легализует биткоин? Bank Negara выпускает директиву для криптовалют

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Малайзия легализует биткоин? Bank Negara выпускает директиву для криптовалют

Вслед за недавними болезненными блокировками криптовалютной деятельности в Китае, другие страны начинают быть более открытыми для биткоина и других криптовалют. Недавнее заявление руководителя малайзийского Bank Negara Тан Шри Мухаммада Ибрагима на глобальном симпозиуме по развитию финансовых институтов указывает на то, что Малайзия может стать следующей страной, открывшей свои двери для биткоина.

Мухаммад Ибрагим обратился к ряду различных финансовых секторов, но четко заявил, что Bank Negara работает над директивами по криптовалютам. Он сказал: "Мы до конца года надеемся выпустить ясные указания, касающиеся криптовалют. В частности, основное внимание будем уделено проблемам по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма. Мы желаем предоставить четкие директивы для всех желающих работать в данной сфере".

Хотя заявление не является прямым подтверждением легализации биткоина, но оно предполагает, что правительство признает биткоин как валюту. А после принятия рекомендаций страна разрешит своим гражданам принимать участие в криптовалютном рынке на законных основаниях.

Малайзия уже рассматривается как отличная локация для биткоина и других криптовалют и их легализация привлечет массу новых инвестиций в страну.

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Перевод специально для MMGP.ru
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