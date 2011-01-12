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HASHBIT MINING LTD - hashbit.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:34
#1
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 2,008
Благодарностей: 895
УГ: 13
КП: 0.113
подарки
HASHBIT MINING LTD - hashbit.biz
Я не админ и админа не знаю.

Старт: 21.09.2017

HashBit Mining Ltd

Легенда


В течение 3 лет мы формировали видение собственного бизнеса и успешно адаптировали и реализовали наши ценности в реальных транзакциях по всему миру. Сегодня мы видим первые значительные результаты нашей напряженной работы. Тысячи клиентов по всему миру уже доверили нам свои инвестиции и неуклонно получают пассивный доход от этих денег. Мы хотим, чтобы наш бизнес развивался. Именно поэтому мы предоставляем открытые возможности для инвестирования в Интернет. Объединив наши усилия с инвесторами, мы сможем более эффективно и динамично укреплять свои позиции во всех областях нашего бизнеса, предоставляя нашим клиентам лучшие инвестиционные продукты, разработанные и опробованные нашими финансовыми специалистами.

Наши ценности, в том числе открытость, доступность для клиентов и верность традициям британского способа ведения бизнеса, делают наши услуги конкурентоспособными и стабильными.

Применяя научные достижения и эффективно используя навыки и опыт наших трейдеров, программистов и биржевых аналитиков, Hashbit Mining LTD уверенно движется в динамично меняющихся условиях современного бизнеса, предоставляя своим клиентам надежный источник пассивного дохода в долгосрочной перспективе и стабильный базис .
(Гугл перевод)

Планы:

8% в день
Мин.: 0.01 BTC
Макс.: 10 BTC

10% в день
Мин.: 10 BTC
Макс.: 50 BTC

12% в день
Мин.: 50.00000001 BTC
Макс.: неограниченно


Во всех планах деп включен в выплаты!

• Начисления по всем инвестиционным предложениям производятся ежедневно, в календарные дни.
• Начисления доступны на балансе счета с интервалом в 24 часа.
• Платежи производятся мгновенно сразу же после создания соответствующего запроса на вывод средств.
• Минимальная сумма снятия составляет 0,0005 BTC.
• Нет ограничений на максимальную сумму снятия.
• Компания не взимает плату за создание депозита или вывод средств.
• Количество депозитов, созданных с использованием одного инвестиционного предложения, не ограничено.
• Вы можете использовать все инвестиционные предложения компании одновременно.
• Инвестиции осуществляются в БТД.
Языки: Английский, Русский, Китайский, Немецкий и Испанский


• Для инвестиций партнера 1-го уровня инвестор получит 3% от инвестиционного номинального стоимость;
• Для инвестиций партнера 2-го уровня инвестор получит 2% от номинальной стоимости инвестиций;
•Для инвестиций партнера 3-го уровня инвестор получит 1% от номинальной стоимости инвестиций.
Таким образом, инвестор может заработать до 6% своих инвестиций в структуру партнера.


Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Я не несу ответственности за ваши решения!


Мой деп: 0.02 BTC
https://live.blockcypher.com/btc/tx/...36fcfbb68b4ed/
Регистрация

Рефбек от меня 2% от депозита,тема: http://mmgp.ru/showthread.php?t=537410
__________________
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Надежный,быстрый обменник!
Последний раз редактировалось бро; Сегодня в 14:44.
бро на форуме  
Старый Сегодня, 14:47
#2
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 20
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.04.2017
Сообщений: 15
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: HASHBIT MINING LTD - hashbit.biz
Мм, интересный проект, судя по описанию
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laser.online
prostonaborsimvolov на форуме  
Старый Сегодня, 14:47
#3
Топ Мастер
 
Имя: Kozanostra
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 11,526
Благодарностей: 7,383
УГ: 30
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: HASHBIT MINING LTD - hashbit.biz
ну, че? языки работаю, соц сети работают , грин есть - весь фарш. Правда, картинки некоторые понадерганы, а кто их не дергает?
но, то не суть) Посмотрим, как платить будет) 12.5 дней до бу - нормально, как у взрослых
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Последний раз редактировалось Сифа; Сегодня в 14:50.
Сифа на форуме  
Старый Сегодня, 14:48
#4
Мастер
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 2,191
Благодарностей: 2,124
УГ: 2
КП: 0.023
Re: HASHBIT MINING LTD - hashbit.biz
Интересно хотябы круг пройдет Обычно этот админ даже первым не дает профита...
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Bitincome - от 7% в день
niko21ru на форуме  
Старый Сегодня, 14:50
#5
Мастер
 
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 2,354
Благодарностей: 2,692
УГ: 30
КП: 0.000
Re: HASHBIT MINING LTD - hashbit.biz
Сэкономил админко на SSLe

Видать работа будет тоже весьма экономная)) + еще косит под иностранца)) в поддержке пишут что "Не понимают меня" Админушка если ты меня не понимаешь на кой черт тебе тогда русский язык на сайте?
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Joe Sorrento на форуме  
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бро (Сегодня)
Старый Сегодня, 14:59
#6
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2016
Сообщений: 1,886
Благодарностей: 383
УГ: 21
КП: 0.403
Re: HASHBIT MINING LTD - hashbit.biz
Цитата:
Сообщение от Joe Sorrento Посмотреть сообщение
Админушка если ты меня не понимаешь на кой черт тебе тогда русский язык на сайте?
http://prntscr.com/gnv071 - наверное это он...
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ratiborff вне форума  
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Joe Sorrento (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:09
#7
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 7,094
Благодарностей: 4,054
УГ: 24
КП: 0.084
подарки
Re: HASHBIT MINING LTD - hashbit.biz
Сообщение от Joe Sorrento
Админушка если ты меня не понимаешь на кой черт тебе тогда русский язык на сайте?
Интересно он на всех пяти языках с сайта понимает
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Joe Sorrento (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:31
#8
Топ Мастер
 
Имя: Kozanostra
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 11,526
Благодарностей: 7,383
УГ: 30
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: HASHBIT MINING LTD - hashbit.biz
Цитата:
Сообщение от Joe Sorrento Посмотреть сообщение
Админушка если ты меня не понимаешь на кой черт тебе тогда русский язык на сайте?
типа все админы понимают те языки, которые есть на сайте))
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Сифа на форуме  
Старый Сегодня, 15:31
#9
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 2,008
Благодарностей: 895
УГ: 13
КП: 0.113
подарки
Автор темы Re: HASHBIT MINING LTD - hashbit.biz
Цитата:
Сообщение от niko21ru Посмотреть сообщение
Интересно хотябы круг пройдет Обычно этот админ даже первым не дает профита...
...посмотрим,что на этот раз покажет
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Надежный,быстрый обменник!
бро на форуме  
Старый Сегодня, 15:34
#10
Мастер
 
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 2,354
Благодарностей: 2,692
УГ: 30
КП: 0.000
Re: HASHBIT MINING LTD - hashbit.biz
Цитата:
Сообщение от Сифа Посмотреть сообщение
типа все админы понимают те языки, которые есть на сайте))
Да я думаю там наш перец сидит и прикидывается)) гугл переводчик ему в помощь вдруг чего))
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Старый Сегодня, 15:52
#11
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,191
Благодарностей: 1,384
УГ: 15
КП: 0.000
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Re: HASHBIT MINING LTD - hashbit.biz
Надо быть очень аккуратными сейчас с такими планами, очень рискованно
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