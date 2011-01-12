HASHBIT MINING LTD - hashbit.biz

Я не админ и админа не знаю.
Старт: 21.09.2017
HashBit Mining Ltd
Легенда
В течение 3 лет мы формировали видение собственного бизнеса и успешно адаптировали и реализовали наши ценности в реальных транзакциях по всему миру. Сегодня мы видим первые значительные результаты нашей напряженной работы. Тысячи клиентов по всему миру уже доверили нам свои инвестиции и неуклонно получают пассивный доход от этих денег. Мы хотим, чтобы наш бизнес развивался. Именно поэтому мы предоставляем открытые возможности для инвестирования в Интернет. Объединив наши усилия с инвесторами, мы сможем более эффективно и динамично укреплять свои позиции во всех областях нашего бизнеса, предоставляя нашим клиентам лучшие инвестиционные продукты, разработанные и опробованные нашими финансовыми специалистами.
Наши ценности, в том числе открытость, доступность для клиентов и верность традициям британского способа ведения бизнеса, делают наши услуги конкурентоспособными и стабильными.
Применяя научные достижения и эффективно используя навыки и опыт наших трейдеров, программистов и биржевых аналитиков, Hashbit Mining LTD уверенно движется в динамично меняющихся условиях современного бизнеса, предоставляя своим клиентам надежный источник пассивного дохода в долгосрочной перспективе и стабильный базис .
(Гугл перевод)
Планы:
8% в день
Мин.: 0.01 BTC
Макс.: 10 BTC
10% в день
Мин.: 10 BTC
Макс.: 50 BTC
12% в день
Мин.: 50.00000001 BTC
Макс.: неограниченно
Во всех планах деп включен в выплаты!
• Начисления по всем инвестиционным предложениям производятся ежедневно, в календарные дни.
• Начисления доступны на балансе счета с интервалом в 24 часа.
• Платежи производятся мгновенно сразу же после создания соответствующего запроса на вывод средств.
• Минимальная сумма снятия составляет 0,0005 BTC.
• Нет ограничений на максимальную сумму снятия.
• Компания не взимает плату за создание депозита или вывод средств.
• Количество депозитов, созданных с использованием одного инвестиционного предложения, не ограничено.
• Вы можете использовать все инвестиционные предложения компании одновременно.
• Инвестиции осуществляются в БТД.
Языки: Английский, Русский, Китайский, Немецкий и Испанский
• Для инвестиций партнера 1-го уровня инвестор получит 3% от инвестиционного номинального стоимость;
• Для инвестиций партнера 2-го уровня инвестор получит 2% от номинальной стоимости инвестиций;
•Для инвестиций партнера 3-го уровня инвестор получит 1% от номинальной стоимости инвестиций.
Таким образом, инвестор может заработать до 6% своих инвестиций в структуру партнера.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Мой деп: 0.02 BTC
https://live.blockcypher.com/btc/tx/...36fcfbb68b4ed/
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Я не несу ответственности за ваши решения!
Рефбек от меня 2% от депозита,тема: http://mmgp.ru/showthread.php?t=537410