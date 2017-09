бро Профессионал

HASHBIT MINING LTD - hashbit.biz Я не админ и админа не знаю.



Старт: 21.09.2017



HashBit Mining Ltd



Легенда





В течение 3 лет мы формировали видение собственного бизнеса и успешно адаптировали и реализовали наши ценности в реальных транзакциях по всему миру. Сегодня мы видим первые значительные результаты нашей напряженной работы. Тысячи клиентов по всему миру уже доверили нам свои инвестиции и неуклонно получают пассивный доход от этих денег. Мы хотим, чтобы наш бизнес развивался. Именно поэтому мы предоставляем открытые возможности для инвестирования в Интернет. Объединив наши усилия с инвесторами, мы сможем более эффективно и динамично укреплять свои позиции во всех областях нашего бизнеса, предоставляя нашим клиентам лучшие инвестиционные продукты, разработанные и опробованные нашими финансовыми специалистами.



Наши ценности, в том числе открытость, доступность для клиентов и верность традициям британского способа ведения бизнеса, делают наши услуги конкурентоспособными и стабильными.



Применяя научные достижения и эффективно используя навыки и опыт наших трейдеров, программистов и биржевых аналитиков, Hashbit Mining LTD уверенно движется в динамично меняющихся условиях современного бизнеса, предоставляя своим клиентам надежный источник пассивного дохода в долгосрочной перспективе и стабильный базис .

(Гугл перевод)



Планы:



8% в день

Мин.: 0.01 BTC

Макс.: 10 BTC



10% в день

Мин.: 10 BTC

Макс.: 50 BTC



12% в день

Мин.: 50.00000001 BTC

Макс.: неограниченно





Во всех планах деп включен в выплаты!



• Начисления по всем инвестиционным предложениям производятся ежедневно, в календарные дни.

• Начисления доступны на балансе счета с интервалом в 24 часа.

• Платежи производятся мгновенно сразу же после создания соответствующего запроса на вывод средств.

• Минимальная сумма снятия составляет 0,0005 BTC.

• Нет ограничений на максимальную сумму снятия.

• Компания не взимает плату за создание депозита или вывод средств.

• Количество депозитов, созданных с использованием одного инвестиционного предложения, не ограничено.

• Вы можете использовать все инвестиционные предложения компании одновременно.

• Инвестиции осуществляются в БТД.

Языки: Английский, Русский, Китайский, Немецкий и Испанский





• Для инвестиций партнера 1-го уровня инвестор получит 3% от инвестиционного номинального стоимость;

• Для инвестиций партнера 2-го уровня инвестор получит 2% от номинальной стоимости инвестиций;

•Для инвестиций партнера 3-го уровня инвестор получит 1% от номинальной стоимости инвестиций.

Таким образом, инвестор может заработать до 6% своих инвестиций в структуру партнера.





Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Я не несу ответственности за ваши решения!



Мой деп: 0.02 BTC

https://live.blockcypher.com/btc/tx/...36fcfbb68b4ed/

Регистрация



