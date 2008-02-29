BeKing - beking.biz

Я не админ, это пока партизан, админа не знаю.
Старт:
5 сентября 2017
Описание:
Инвестиционные планы:
Цитата:
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Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
BeKing.biz - будь королем онлайн! Быть королем сегодня! представляет собой долгосрочную программу кредитования частных лиц с высокой доходностью, поддерживаемую торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и виды деятельности. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
5% ежедневно в течение 50 дней
200% через 10 дней
Особенности:
Min/Max: $10 / $50,000
Рефка: 1%
Вывод: ручной
Регистрация: https://beking.biz/
Вклад:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U3669097->U15572330. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to BeKing.biz - Be King Online! Be King Today! User DaTre.. Date: 12:40 05.09.17. Batch: 187305561.