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BeKing - beking.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:23
#1
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.02.2008
Сообщений: 16,314
Благодарностей: 2,613
УГ: 3
КП: 1.143
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
BeKing - beking.biz
Я не админ, это пока партизан, админа не знаю.

Старт: 5 сентября 2017

Описание:

Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.

BeKing.biz - будь королем онлайн! Быть королем сегодня! представляет собой долгосрочную программу кредитования частных лиц с высокой доходностью, поддерживаемую торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и виды деятельности. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
Инвестиционные планы:

5% ежедневно в течение 50 дней
200% через 10 дней

Особенности:

Min/Max: $10 / $50,000
Рефка: 1%
Вывод: ручной

Регистрация: https://beking.biz/

Вклад:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U3669097->U15572330. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to BeKing.biz - Be King Online! Be King Today! User DaTre.. Date: 12:40 05.09.17. Batch: 187305561.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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