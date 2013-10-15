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ЕС хочет ужесточить наказания за преступления, связанные с криптовалютой

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ЕС хочет ужесточить наказания за преступления, связанные с криптовалютой

Европейская комиссия готовится предложить введение новых наказаний за киберпреступления, связанные с криптовалютой.

Вчера исполнительный орган Европейского союза изложил свое намерение ввести новую директиву, посвященную цифровым преступлениям, ссылаясь на недавние хакерские атаки с требованием выкупа в регионе и за рубежом. Часть этого плана будет связана с созданием Европейского агентства кибербезопасности, которое возглавит процесс.

В предложение включен план по ужесточению наказания для тех, кто вовлечен в киберпреступную деятельность.

Комиссия заявила: "Предлагаемая директива укрепит способность правоохранительных органов бороться с этой формой преступности, расширив сферу расследования преступлений, связанных с информационными системами ко всем платежным операциям, включая транзакции с помощью виртуальных валют".

Движение руководства ЕС в этом направлении, возможно, неудивительно, учитывая прошлые шаги по более серьезному регулированию криптовалютных стартапов.

Кроме того, возможные изменения в правилах ЕС, касающиеся криптовалют, могут выходить за рамки преступлений, связанных с требованием выкупа. В отчете, где излагается проблема "мошенничества с неденежными платежами" в ЕС, официальные лица заявили, что существующие уставы непригодны для классификации преступлений, связанных с новыми технологиями.

"Существующие правила ответственности за мошенничество с неденежными платежами изложены в решении совета 2001/413/JHA, относящемся к 2001 году", - говорится в документе. "Стало ясно, что эти правила больше не отражают сегодняшние реалии и недостаточно отражают новые тенденции и технологические разработки, такие как виртуальные валюты и мобильные платежи".

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Перевод специально для MMGP.ru
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