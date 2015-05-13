Centra Tech присоединился к Enterprise Ethereum Alliance

Centra Tech, разработчик дебетовой карты, совместимая с блокчейн технологией с гордостью сообщает о том, что он присоединился к таким компаниям, как Mastercard и Cisco, которые являются полноправными членами Enterprise Ethereum Alliance (EEA). Centra Tech является первым кто создал криптовалютную дебетовую карту и официально является членом альянса.
EEA является некоммерческим консорциумом, цель которого заключается в стандартизации использования Ethereum на различных бизнес-платформах. Centra Tech специально использует модуль Currency Conversion Enginge (CCE), который стал главным продуктом компании. Использование модуля CCE позволит пользователям тратить криптовалюты в режиме реального времени без каких-либо комиссий.
О Centra
Centra Tech, является инновационной блокчейн компанией, которая разрабатывает платформу, обеспечивающая удобный и рентабельный способ покупки и продажи криптовалют. Команда Centra также разработала приложения, которые позволяют пользователям обмениваться криптовалютой и фиатом в режиме реального времени по точному рыночному курсу.
О Enterprise Ethereum Alliance
Некоммерческое объединение Enterprise Ethereum Alliance (EEA) объединяет крупные финансовые институты с экспертами технологии Ethereum, цель которых опираться исключительно на смарт-контракты, чтобы иметь возможность быстро обрабатывать наиболее сложные и ресурсоемкие приложения.
Перевод специально для MMGP.RU