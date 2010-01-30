Стратегия от Fera. +25% со ставки, за 1 матч. Проходимость около 90%

Здравствуйте, друзья.
Помниться мне, я торговал на Betfair-е очень долгое время, тратил на нее уйму времени и получал небольшую прибавку к зарплате.
Потом, после того, как мне надоело часами сидеть и мониторить матчи - я решил продать свою стратегию. На то время я продал ее всего лишь 12 людям, а остальные, видимо, восприняли стратегию несерьезно.
С тех пор прошло 2 с половиной года, решил снова начать свой путь в Бетфейре (вкладываю 20$ и вывожу через пару дней):
Но данная стратегия приносит пусть и стабильный, но не такой ощутимый доход, да и не всегда удается поймать дни на торговлю, также не всегда попадаются нужные матчи, поэтому я хочу продолжить торги уже не этой стратегией, а что нибудь динамичнее, интереснее и прибыльнее. На данный момент тестирую другие наработки на практике, а эту стратегию, решил снова продать, на случай, если кому будет интересно.
Что из себя представляет курс и стратегия?
- Мануал из 26 страниц
- Основана стратегия на тоталах
- +25% от ставки
- Проходимость около 90%
- Весь процесс от А до Я
- Можно с догоном, можно без
- Мани-менеджмент
- Эксперименты со стратегией
- Альтернативные стратегии
- Тесты
Это может стать единственной стратегией, которая у вас будет работать и я говорю это без преувеличения
, потому что именно такие отзывы о ней и были у тех, кто купил этот мануал.
Сам я не считаю ее беспроигрышной, ибо пару раз я просаживался со своим вкладом 20$. Но в общем и целом - я всегда зарабатывал 50-200% c банка и сразу вытаскивал. Зачем вытаскивать и вкладывать? Опыт показал, что после проигрыша - сразу хочется отыграться и эти махинации с догоном меня довольно часто огорчали, поэтому я сразу вытаскиваю деньги при первом же проигрыше, если банк больше 50%. Советую и вам так делать.
Стоимость курса - 1200 рублей, по приобретению можете писать мне на почту: ferausmanov@gmail.com
Не боясь отвечу на все вопросы, которые не раскроют данную стратегию, ибо уверен в ее работоспособности.