Fera Usmanov Интересующийся

Регистрация: 05.08.2014 Сообщений: 7 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Стратегия от Fera. +25% со ставки, за 1 матч. Проходимость около 90%

Помниться мне, я торговал на Betfair-е очень долгое время, тратил на нее уйму времени и получал небольшую прибавку к зарплате.

Потом, после того, как мне надоело часами сидеть и мониторить матчи - я решил продать свою стратегию. На то время я продал ее всего лишь 12 людям, а остальные, видимо, восприняли стратегию несерьезно.

С тех пор прошло 2 с половиной года, решил снова начать свой путь в Бетфейре (вкладываю 20$ и вывожу через пару дней):









Но данная стратегия приносит пусть и стабильный, но не такой ощутимый доход, да и не всегда удается поймать дни на торговлю, также не всегда попадаются нужные матчи, поэтому я хочу продолжить торги уже не этой стратегией, а что нибудь динамичнее, интереснее и прибыльнее. На данный момент тестирую другие наработки на практике, а эту стратегию, решил снова продать, на случай, если кому будет интересно.

Что из себя представляет курс и стратегия?

Мануал из 26 страниц

Основана стратегия на тоталах

+25% от ставки

Проходимость около 90%

Весь процесс от А до Я

Можно с догоном, можно без

Мани-менеджмент

Эксперименты со стратегией

Альтернативные стратегии

Тесты

Это может стать единственной стратегией, которая у вас будет работать и я говорю это без преувеличения , потому что именно такие отзывы о ней и были у тех, кто купил этот мануал.

Сам я не считаю ее беспроигрышной, ибо пару раз я просаживался со своим вкладом 20$. Но в общем и целом - я всегда зарабатывал 50-200% c банка и сразу вытаскивал. Зачем вытаскивать и вкладывать? Опыт показал, что после проигрыша - сразу хочется отыграться и эти махинации с догоном меня довольно часто огорчали, поэтому я сразу вытаскиваю деньги при первом же проигрыше, если банк больше 50%. Советую и вам так делать.



Стоимость курса - 1200 рублей, по приобретению можете писать мне на почту:



Не боясь отвечу на все вопросы, которые не раскроют данную стратегию, ибо уверен в ее работоспособности. Здравствуйте, друзья.Помниться мне, я торговал на Betfair-е очень долгое время, тратил на нее уйму времени и получал небольшую прибавку к зарплате.Потом, после того, как мне надоело часами сидеть и мониторить матчи - я решил продать свою стратегию. На то время я продал ее всего лишь 12 людям, а остальные, видимо, восприняли стратегию несерьезно.С тех пор прошло 2 с половиной года, решил снова начать свой путь в Бетфейре (вкладываю 20$ и вывожу через пару дней):Но данная стратегия приносит пусть и стабильный, но не такой ощутимый доход, да и не всегда удается поймать дни на торговлю, также не всегда попадаются нужные матчи, поэтому я хочу продолжить торги уже не этой стратегией, а что нибудь динамичнее, интереснее и прибыльнее. На данный момент тестирую другие наработки на практике, а эту стратегию, решил снова продать, на случай, если кому будет интересно.Что из себя представляет курс и стратегия?Это может стать единственной стратегией, которая у вас будет работать и я говорю это без преувеличения, потому что именно такие отзывы о ней и были у тех, кто купил этот мануал.Сам я не считаю ее беспроигрышной, ибо пару раз я просаживался со своим вкладом 20$. Но в общем и целом - я всегда зарабатывал 50-200% c банка и сразу вытаскивал. Зачем вытаскивать и вкладывать? Опыт показал, что после проигрыша - сразу хочется отыграться и эти махинации с догоном меня довольно часто огорчали, поэтому я сразу вытаскиваю деньги при первом же проигрыше, если банк больше 50%. Советую и вам так делать.Стоимость курса - 1200 рублей, по приобретению можете писать мне на почту: ferausmanov@gmail.com Не боясь отвечу на все вопросы, которые не раскроют данную стратегию, ибо уверен в ее работоспособности.

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