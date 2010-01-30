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Стратегия от Fera. +25% со ставки, за 1 матч. Проходимость около 90%

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Старый Сегодня, 13:42
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 05.08.2014
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Стратегия от Fera. +25% со ставки, за 1 матч. Проходимость около 90%
Здравствуйте, друзья.
Помниться мне, я торговал на Betfair-е очень долгое время, тратил на нее уйму времени и получал небольшую прибавку к зарплате.
Потом, после того, как мне надоело часами сидеть и мониторить матчи - я решил продать свою стратегию. На то время я продал ее всего лишь 12 людям, а остальные, видимо, восприняли стратегию несерьезно.
С тех пор прошло 2 с половиной года, решил снова начать свой путь в Бетфейре (вкладываю 20$ и вывожу через пару дней):




Но данная стратегия приносит пусть и стабильный, но не такой ощутимый доход, да и не всегда удается поймать дни на торговлю, также не всегда попадаются нужные матчи, поэтому я хочу продолжить торги уже не этой стратегией, а что нибудь динамичнее, интереснее и прибыльнее. На данный момент тестирую другие наработки на практике, а эту стратегию, решил снова продать, на случай, если кому будет интересно.
Что из себя представляет курс и стратегия?
  • Мануал из 26 страниц
  • Основана стратегия на тоталах
  • +25% от ставки
  • Проходимость около 90%
  • Весь процесс от А до Я
  • Можно с догоном, можно без
  • Мани-менеджмент
  • Эксперименты со стратегией
  • Альтернативные стратегии
  • Тесты

Это может стать единственной стратегией, которая у вас будет работать и я говорю это без преувеличения , потому что именно такие отзывы о ней и были у тех, кто купил этот мануал.
Сам я не считаю ее беспроигрышной, ибо пару раз я просаживался со своим вкладом 20$. Но в общем и целом - я всегда зарабатывал 50-200% c банка и сразу вытаскивал. Зачем вытаскивать и вкладывать? Опыт показал, что после проигрыша - сразу хочется отыграться и эти махинации с догоном меня довольно часто огорчали, поэтому я сразу вытаскиваю деньги при первом же проигрыше, если банк больше 50%. Советую и вам так делать.

Стоимость курса - 1200 рублей, по приобретению можете писать мне на почту: ferausmanov@gmail.com

Не боясь отвечу на все вопросы, которые не раскроют данную стратегию, ибо уверен в ее работоспособности.
__________________
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Fera Usmanov на форуме  
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Метки
betfair футбол, заработок в интернете, стратегия
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:28
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