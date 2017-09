Alcest elbrusinvest.ru



Meet Group приобретает LOVOO, онлайн приложение для чата и знакомств за $ 70 млн

The Meet Group, портфельная компания работающая исключительно в сфере онлайн знакомств, сегодня сообщила о том, что она подписала соглашение по приобретению LOVOO, онлайн приложение для чата и знакомств. Сумма сделки составляет $70 млн наличными.



Данное приобретение позволит Meet Group расширить свой самый большой портфель онлайн приложений для знакомств, а также увеличить масштаб LOVOO и диверсифицировать свой бизнес. В свою очередь, LOVOO будет самой лучшей компанией и Meet Group с точки зрения трафика.

Джефф Кук, исполнительный директор The Meet Group, сказал: Мы очень рады расширить наше глобальное присутствие и добавить LOVOO к нашему портфелю приложений. LOVOO наше третье стратегическое приобретение в течение последних 12 месяцев и будет представлять наше самое многочисленное приложение с точкой зрения трафика.



Дэвид Кларк, главный финансовый директор The Meet Group, добавил: Мы ожидаем, что приобретение будет завершено в октябре 2017 года, чтобы генерировать дополнительный денежный поток для нашей компании в 2018 году. Это приобретение, как ожидается, поможет в дальнейшем диверсифицировать источники доходов.

LOVOO надеется, что останется в качестве отдельного бренда после закрытия приобретения и штаб-квартира компании останется в Дрездене (Германия). Флориан Брауншвейг, нынешний главный операционный директор и соучредитель, согласился взять на себя руководство LOVOO в качестве нового генерального директора. Остальная часть команды управления LOVOO, как ожидается, останется на месте.



Кратко о LOVOO: Первое приложение для знакомств в немецкоговорящих странах (Германия, Швейцария и Австрия)

Более $34 млн прибыли за 2016 год

Самые разнообразные источники дохода: 48% подписка, 24% покупки в приложении и 28% реклама.

Около 5 млн активных пользователей ежемесячно

Около 47 тысяч регистраций ежедневно

97 сотрудника в Германии и Австрии

Приложение для iOS и Android доступное на 15 языках

Специально для MMGP.RU



