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Meet Group приобретает LOVOO, онлайн приложение для чата и знакомств за $ 70 млн

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Meet Group приобретает LOVOO, онлайн приложение для чата и знакомств за $ 70 млн

The Meet Group, портфельная компания работающая исключительно в сфере онлайн знакомств, сегодня сообщила о том, что она подписала соглашение по приобретению LOVOO, онлайн приложение для чата и знакомств. Сумма сделки составляет $70 млн наличными.

Данное приобретение позволит Meet Group расширить свой самый большой портфель онлайн приложений для знакомств, а также увеличить масштаб LOVOO и диверсифицировать свой бизнес. В свою очередь, LOVOO будет самой лучшей компанией и Meet Group с точки зрения трафика.
Джефф Кук, исполнительный директор The Meet Group, сказал: Мы очень рады расширить наше глобальное присутствие и добавить LOVOO к нашему портфелю приложений. LOVOO наше третье стратегическое приобретение в течение последних 12 месяцев и будет представлять наше самое многочисленное приложение с точкой зрения трафика.

Дэвид Кларк, главный финансовый директор The Meet Group, добавил: Мы ожидаем, что приобретение будет завершено в октябре 2017 года, чтобы генерировать дополнительный денежный поток для нашей компании в 2018 году. Это приобретение, как ожидается, поможет в дальнейшем диверсифицировать источники доходов.
LOVOO надеется, что останется в качестве отдельного бренда после закрытия приобретения и штаб-квартира компании останется в Дрездене (Германия). Флориан Брауншвейг, нынешний главный операционный директор и соучредитель, согласился взять на себя руководство LOVOO в качестве нового генерального директора. Остальная часть команды управления LOVOO, как ожидается, останется на месте.

Кратко о LOVOO:
  • Первое приложение для знакомств в немецкоговорящих странах (Германия, Швейцария и Австрия)
  • Более $34 млн прибыли за 2016 год
  • Самые разнообразные источники дохода: 48% подписка, 24% покупки в приложении и 28% реклама.
  • Около 5 млн активных пользователей ежемесячно
  • Около 47 тысяч регистраций ежедневно
  • 97 сотрудника в Германии и Австрии
  • Приложение для iOS и Android доступное на 15 языках

Специально для MMGP.RU

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