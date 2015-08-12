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Google приобретёт часть мобильного бизнеса HTC за $1,1 млрд
Google приобретёт часть мобильного бизнеса HTC за $1,1 млрд
Американская Google договорилась о покупке части бизнеса тайваньской HTC за $1,1 млрд. Об этом говорится в блоге Google и заявлении HTC.
В рамках сделки около двух тысяч сотрудников HTC, которые уже работают над новой версией смартфона Pixel, перейдут в Google. Американская корпорация также получит неисключительные права на интеллектуальную собственность HTC.
HTC продолжит заниматься производством и продажей смартфонов под собственным брендом. Также компания сосредоточится на развитии направления виртуальной реальности и шлема HTC Vive в частности.
Стороны планируют закрыть сделку в начале 2018 года после её одобрения финансовыми регуляторами.
HTC — давний партнёр Google по выпуску смартфонов и планшетов под брендами Nexus и Pixel. По оценкам некоторых аналитиков, на смартфоны Pixel приходится 20% всех продаж смартфонов HTC, пишет Reuters. 4 октября 2017 года Google планирует представить новое поколение устройств семейства Made by Google, в том числе следующую версию смартфонов Pixel.
источник - vc.ru