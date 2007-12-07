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ФБР произвело первый арест в сегменте бинарных опционов

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ФБР произвело первый арест в сегменте бинарных опционов
Эксклюзив: Бывший глава компании, предлагающей технологические услуги для торговли бинарными опционами, обвиняется в интернет-мошенничестве.

ФБР произвело первый арест в сегменте торговли бинарными опционами, создав тем самым прецедент в данной отрасли.

Федеральные власти задержали в Нью-Йорке Ли Эльбаза, бывшего CEO компании Yukom, являющейся провайдером технологий для брокеров бинарных опционов. В частности, брокерами, пользовавшимися услугами Yukom, являлись компании Eagle Option и Binary Book.

Арест в рамках проводимого ФБР расследования был произведен в связи с обвинениями в преступном сговоре с целью осуществления мошеннических действий в сети интернет. Представители компаний незаконно работали с целевой клиентской аудиторией в лице граждан США, не имея никакого соответствующего регуляторного разрешения на осуществление подобного рода деятельности.

Помощь в расследовании оказали представители компании Google, удовлетворившие запрос ФБР и предоставившие в распоряжение федералов информацию о содержании ряда электронных сообщений, разосланных г-ном Эльбазом третьим лицам.

Ордер на арест был выдан после того, как было подтверждено, что как минимум один гражданин США инвестировал средства в бинарные опционы.

Комментируя сложившуюся ситуацию редакции Finance Magnates, г-н Зви Гэббей из юридической фирмы Barnea & Co., представляющий компанию в Израиле, отметил:
Цитата:
«В настоящее время мы прилагаем все усилия, чтобы помочь Ли. Расследование все еще находится на начальной стадии. Не было предъявлено никаких официальных обвинений и не было вынесено постановления о привлечении Ли к уголовной ответственности. Компания уверена, что в следствие вкрался ряд ошибок и что со временем собранные свидетельства обрисуют нам уже совершенно иную картину»
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