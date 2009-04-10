tanrad трейдер



Имя: Юрий Пол: Мужской Возраст: 53 Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.04.2009 Сообщений: 6,369 Благодарностей: 3,699 УГ: 8 Записей в FX-блоге: 562 Подписок: 41 награды

6 лучших валютных стратегий до конца года В преддверии конца года аналитики Nomura дают шесть основных рекомендаций.



1. Придерживайтесь "медвежьих" позиций по доллару



Nomura уже занимала "медвежьи" позиции по доллару против евро, сейчас она добавляет сюда и иену. Компания ожидает, что доллар вступит в первый год многолетнего нисходящего тренда.



И главной причиной, по ее мнению, является мутная политическая картина США: "Недавнее повышение потолка долга и спокойное государственное финансирование только до конца года заставят инвесторов беспокоиться о возможной негативной ситуации в США в ближайшие месяцы. Помимо этого администрации и конгрессу придется бороться с последствиями ураганов "Харви" и "Ирма", налоговой реформы, Северной Кореи и, возможно, расследованием Мюллера".



Также эксперты Nomura добавили, что есть еще один гвоздь, который можно забить в крышку гроба доллара: доходность в Германии и Японии равна нулю, а это означает, что риск падения очень ограничен, в отличие от США.



По мнению компании, в ближайшие месяцы евро может достичь $1,25 или выше, доллар/иена могут упасть до 100-105.



2. Продавать британский фунт против канадского доллара



Эксперты Nomura добавили, что если раньше надо было продавать фунт против евро, а также доллара и новозеландского доллара, то теперь сюда добавлен канадский луни.



Отчасти это обусловлено ситуацией вокруг Brexit: "Если и есть признаки перемен в переговорах по вопросу Brexit, то они остаются незначительными. СМИ пестрят заголовками о довольно бесплодных переговорах".



С другой стороны, прогноз Канады предполагал движение "от силы к силе", а динамика экономического роста была не только самой сильной среди стран "Большой восьмерки", но и широкомасштабной, заявила компания. Ожидается, что Банк Канады повысит процентные ставки в декабре и затем в 2018 г.



3. Киви выглядит "слабым"



Nomura считает, что новозеландский доллар – киви – упадет по отношению к австралийскому доллару.



"В австралийской экономике есть некоторые обнадеживающие признаки: повышение инвестиционных намерений, улучшение деловых условий и динамики на рынке труда", - заявила компания, добавив, что, несмотря на то, что Резервный банк Австралии не спешил повышать ставки, следующий шаг, вероятно, будет направлен на повышение. "Напротив, темпы роста в Новой Зеландии остаются вялыми, при этом инфляционное давление сохраняется", - отмечается в сообщении компании.



Nomura добавила, что есть еще один фактор, играющий против киви: цены на основной экспортный товар Новой Зеландии, цельное сухое молоко, недостаточно высоки по сравнению с ценами на сырьевые товары Австралии, такими как железная руда, например.



4. Доллар против китайского юаня



По словам экспертов Nomura, доллар столкнулся с корпоративными продажами против юаня, поскольку официальные лица Китая вмешиваются на рынок и меняют правила оттока капитала.



"Это может продолжаться ближайшие месяцы и обеспечивать поддержку для всего потока", - отметили эксперты компании. Также они добавили, что курс обмена доллар/юань упадет до 6,40 в ближайшие месяцы.



5. Следите за южноафриканским рандом



Nomura говорит о длительной волатильности пары доллара и ранда, отметив, что, несмотря на большое количество событий, связанных с внутренним риском в течение следующих нескольких месяцев, валюта не была оценена точно.



6. Решающий момент для песо



Эксперты Nomura отметили необходимость формирования позиции по мексиканскому песо против песо Чили.



"Мы ожидаем, что чилийский песо станет самой эффективной валютой в Латинской Америке на фоне восстановления экономики, высоких цен на медь и вероятности того, что правоцентристский кандидат выиграет президентские выборы в ноябре (снизив депрессивные ожидания бизнеса, частично обусловленные реформами нынешнего левоцентристского правительства), - сказано в сообщении. -



С другой стороны, мы считаем, что мексиканский песо будет по-прежнему сталкиваться с риском падения на фоне неопределенности, связанной с переговорами НАФТА и предстоящими президентскими выборами".



материал с vestifinance.ru

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