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Tesla работает над собственным чипом для беспилотных автомобилей

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Tesla работает над собственным чипом для беспилотных автомобилей
Производитель автомобилей Tesla предпринимает шаги, чтобы уменьшить зависимость от Nvidia, которая поставляет графические процессоры для питания системы автопилота и будущей системы беспилотного вождения.



Компания Tesla разрабатывает собственный чип для питания беспилотных систем автомобилей, сообщает CNBC. Такое решение поможет снизить роль Nvidia в беспилотных системах компании, а также даст Tesla больше контроля над производством. Согласно отчету, Tesla работает совместно с AMD для разработки чипа.

Акции AMD выросли на новостях, а Nvidia — снизились после закрытия торгов.

Ранее Tesla сотрудничала с Mobileye над беспилотной системой вождения, помогая водителям тем, что транспортные средства компании самостоятельно могли рулить на дороге и парковаться. Но Mobileye предпочла не продлевать контракт с Tesla в июле прошлого года, всего через несколько месяцев спустя после того, как Джошуа Браун, владелец автомобиля Model S, умер в результате автокатастрофы во время работы автопилота. В результате, Intel купила Mobileye за $ 15,3 млрд с целью развивать собственный проект беспилотных автомобилей.

Генеральный директор Tesla заявил, что жесткий скандал стал причиной ухода от зависимости Mobileye и чипов их производства. До этого момента Tesla не выпустила все обновления программного обеспечения для автопилота второго поколения, который можно было купить с декабря 2016 года. Компания также отменила график демонстрации беспилотных автомобилей в начале 2017 года.

Несколько руководителей Tesla Autopilot покинули компанию с декабря месяца. Крис Лэттнер, вице-президент Tesla по программному обеспечению Autopilot, покинул компанию в июне всего через пол года работы.

Перевод специально для mmgp.ru
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