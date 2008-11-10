Rostok-Money - rostok-money.com

Старт:
19.09.2017
Информация для справки
Цитата:
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Администратор проекта — #koto
#koto специализируется на создании долгосрочных HYIP проектов
Rostok является одним из лучших онлайн-проектов для людей, которые хотят приумножить свой капитал. Проект создан, как финансовая организация, принимающая вклады клиентов под проценты.Наша цель: извлечь максимальную выгоду для обеих сторон, что в последствии приведет к хорошей прибыли инвестора, за что мы берем небольшую комиссию в размере 10%.
Маркетинг проекта
Росток
Срок работы вашего депозита: 5 календарных дней
Минимальный депозит: 1$
Максимальный депозит: 10$
Начисления: 4% в сутки
Депозит возвращается в конце срока
Прибыли: +20% за срок
Куст
Срок работы вашего депозита: 10 календарных дней
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 50$
Начисления: 13% в сутки
Депозит включён в выплаты и отбивается за 8 дней
Процент прибыли: +30%
Деревце
Срок работы вашего депозита: 15 календарных дней
Минимальный депозит: 50$
Максимальный депозит: 100$
Начисления: 10.66% в сутки
Депозит включён в выплаты и отбивается за 10 дней
Процент прибыли: +60%
Дерево
Срок работы вашего депозита: 30 календарных дней
Минимальный депозит: 100$
Максимальный депозит: 300$
Начисления: 6.66% в сутки
Депозит возвращается в конце срока
Прибыли: +200% за срок
Выплаты:
Инстант
Минимальная сумма вывода:
0.5$
Платежные системы:
PerfectMoney, Payeer, AdvancedCash
Реферальная программа:
4% - 2% от депозита реферала
4% от депозита реферала 1го уровня
2% от депозита реферала 2го уровня
Премии за оборот структуры:
Ассистент:
оборот 1000$ - премия 50$
Менеджер:
оборот 3000$ - премия 150$
Финансовый эксперт:
оборот 10000$ - премия 500$
Топ-лидер:
оборот 20000$ - премия 1000$
Лучший среди лучших:
оборот 50000$ - премия 2500$
Для получения премии, свяжитесь с техподдержкой: admin@rostok-money.com
Техническая сторона проекта
Проект сделан на лицензионном скрипте H-Script
Дизайн проекта уникальный
На момент написания обзора, проект имеет только русскую локализацию
От DDos атак проект защищает компания CloudFlare
SSL шифрование данных предоставляет компания Comodo
Контакты
Почта: admin@rostok-money.com
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