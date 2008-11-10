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Rostok-Money - rostok-money.com

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
При поддержке
Aurum Financial Group LTD
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#1
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 7,985
Благодарностей: 3,546
УГ: 5
КП: 0.352
подарки
награды Волшебный горшочек 
Rostok-Money - rostok-money.com
Старт: 19.09.2017

Информация для справки
Цитата:
Администратор проекта — #koto
#koto специализируется на создании долгосрочных HYIP проектов
Rostok является одним из лучших онлайн-проектов для людей, которые хотят приумножить свой капитал. Проект создан, как финансовая организация, принимающая вклады клиентов под проценты.Наша цель: извлечь максимальную выгоду для обеих сторон, что в последствии приведет к хорошей прибыли инвестора, за что мы берем небольшую комиссию в размере 10%.
Маркетинг проекта

Росток
Срок работы вашего депозита: 5 календарных дней
Минимальный депозит: 1$
Максимальный депозит: 10$
Начисления: 4% в сутки
Депозит возвращается в конце срока
Прибыли: +20% за срок

Куст
Срок работы вашего депозита: 10 календарных дней
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 50$
Начисления: 13% в сутки
Депозит включён в выплаты и отбивается за 8 дней
Процент прибыли: +30%

Деревце
Срок работы вашего депозита: 15 календарных дней
Минимальный депозит: 50$
Максимальный депозит: 100$
Начисления: 10.66% в сутки
Депозит включён в выплаты и отбивается за 10 дней
Процент прибыли: +60%

Дерево
Срок работы вашего депозита: 30 календарных дней
Минимальный депозит: 100$
Максимальный депозит: 300$
Начисления: 6.66% в сутки
Депозит возвращается в конце срока
Прибыли: +200% за срок

Выплаты: Инстант
Минимальная сумма вывода: 0.5$
Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, AdvancedCash
Реферальная программа: 4% - 2% от депозита реферала
4% от депозита реферала 1го уровня
2% от депозита реферала 2го уровня

Цитата:
О том, как заказать РефБэк и какой он, написано в этой ветке: http://mmgp.ru/showthread.php?t=537432
Премии за оборот структуры:
Ассистент: оборот 1000$ - премия 50$
Менеджер: оборот 3000$ - премия 150$
Финансовый эксперт: оборот 10000$ - премия 500$
Топ-лидер: оборот 20000$ - премия 1000$
Лучший среди лучших: оборот 50000$ - премия 2500$
Для получения премии, свяжитесь с техподдержкой: admin@rostok-money.com

Техническая сторона проекта
Проект сделан на лицензионном скрипте H-Script
Дизайн проекта уникальный
На момент написания обзора, проект имеет только русскую локализацию
От DDos атак проект защищает компания CloudFlare
SSL шифрование данных предоставляет компания Comodo

Контакты
Почта: admin@rostok-money.com
Обратная форма связи

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