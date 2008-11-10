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Rostok-Money - rostok-money.com (РефБэк 70%)

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Старый Сегодня, 09:34
#1
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 7,985
Благодарностей: 3,546
УГ: 5
КП: 0.352
подарки
награды Волшебный горшочек 
Rostok-Money - rostok-money.com (РефБэк 70%)

По проекту Rostok-Money предлагаю РефБэк/Бонус от вашего депозита.
Я плачу 70% РефБэк 1го уровня (2.8% от каждого вашего депозита)
Так же 50% РефБэк 2го уровня (1% от депозита вашего реферала)

Тема проекта: http://mmgp.ru/showthread.php?t=537433

Моя реферальная ссылка: https://rostok-money.com/?ref=Karim

Важно!
Убедитесь, что зарегистрировались подо мной
Мой логин: Karim
Убедиться достаточно просто:
- Либо чистим куки и регистрируемся по моей рефералке;
- Либо берём рефералку и вставляем в чистый браузер, который и домена такого не видывал ранее

Заказывать РефБэк надо через мой ну просто уникальнейший блог в всём мире, ссылка в подписи у меня баннер
Вы должны быть зарегистрированы на блоге. Тогда в обзоре проекта увидите зелёненькую кнопочку для заказа РефБэка.

Все контакты для связи найдёте там же на блоге (мало ли понадобится)

И да, если вам ну ваще не взапало, постите здесь РефБэк от меня, а в теме проекта вклады и выплаты.
Помните: Постить вклады выплаты - это прямая обязанность каждого инвестора!
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Выплатил более 200 000$
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