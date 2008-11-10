Rostok-Money - rostok-money.com (РефБэк 70%)

По проекту Rostok-Money предлагаю РефБэк/Бонус от вашего депозита.
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Так же 50% РефБэк 2го уровня (1% от депозита вашего реферала)
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Заказывать РефБэк надо через мой ну просто уникальнейший блог в всём мире, ссылка в подписи у меня баннер
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И да, если вам ну ваще не взапало, постите здесь РефБэк от меня, а в теме проекта вклады и выплаты.
Помните: Постить вклады выплаты - это прямая обязанность каждого инвестора!