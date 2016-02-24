AntMiner S9 L3+ D3, Baikal Giant, Ibelink, Innosilicon, Avalonminer в наличии/заказ

Привет Всем!
Цены указанны с учетом доставки до Москвы:
AntMiner D3
Ноябрь 141 500 рублей
Октябрь 252 500 рублей
Наличие 558 500 рублей
AntMiner S9
Ноябрь 125 900 рублей
Октябрь 149 700 рублей
Наличие 162 500 рублей
AntMiner L3+
Ноябрь 199 900 рублей
Октябрь 213 200 рублей
Наличие 223 850 рублей
Baikal
Giant X10 183 600 рублей
CUBE 16 250 рублей
Quad-CUBE 55 500 рублей
Есть как в наличии так и под заказ, все виды оплаты (крипта, физлица, юрлица, кредитными картами), доставка Авиа до Москвы со сдачей на СДЭК/Деловые Линии в любой город (доставляем также по СНГ).
Для размещения заказа обращайтесь на почту: minersale@163.com