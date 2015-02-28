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Студент из Киргизии "погорел" на памятнике Линкольну на 2000 долларов США



Америка гордится своими памятниками известным личностям, как впрочем и многие другие страны всего мира. Однако, всегда есть люди, которые то ли по незнанию, а может просто из-за отсутствия воспитания и внутренней культуры, пытаются нанести историческим монументам повреждения или материальный ущерб иного рода. Конечно, это плохо и вдвойне плохо, когда такое происходит на территории чужого государства, в котором ты оказался по его же доброй воле, например в качестве студента их вуза.



Так, на этой неделе в СМИ прогремела одна такая подобная история, когда 21-летний выходец из Киргизии, некто Нуртилек Бакиров, который проходит сейчас обучение в университете Girne American University (г.Вашингтон, США) вдруг "отличился" на мемориале, который посвящен 16-му президенту США Аврааму Линкольну. Этот памятный комплекс в центре Вашингтона состоит из 36 колон, а в его центре располагается статуя самого Линкольна.



Казалось бы: - раз интересно, то приходи и рассматривай на здоровье произведения местного монументального искусства, одновременно духовно обогащаясь этой знаменитой исторической достопримечательностью Вашингтона. Однако, Нуртилек действительно пришел, посмотрел и заодно оставил о себе там "вечную память" в виде нацарапанной одно центовой монетой на одной из колон надписи что-то вроде: "Здесь был Нурик!", естественно, на киргизском - чтобы помнили!



Кстати, именно за этим "творчеством" его и застал полицейский патруль, который тут же доставил в его полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Дело происходило в этот понедельник, а уже во вторник полиция направила материалы на вандала в окружной суд и тот постановил, что сумма нанесенного мемориалу ущерба составила 2000 долларов США. Эти деньги должны будут уплачены за работу по поверхностной полировке поврежденного места, однако саму надпись удастся только косметически замаскировать, а на деле она останется там уже "в веках".



И на этом эта история не заканчивается, а дело в том, что по американским законам, теперь Нурику грозит до 10 лет отсидки в американской тюрьме и плюс штраф до 25 000 долл. США, в случае если суд сможет доказать злой умысел в действиях этого молодого гражданина Киргизии. Кстати, после обращения консульского работника посольства Киргизии в США, Нурик был отпущен из полиции на свободу, однако его уже предупредили, что ему ещё предстоит явиться в суд в начале октября, чтобы судья вынес по нему своё окончательное решение.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59c2eb5309263 Америка гордится своими памятниками известным личностям, как впрочем и многие другие страны всего мира. Однако, всегда есть люди, которые то ли по незнанию, а может просто из-за отсутствия воспитания и внутренней культуры, пытаются нанести историческим монументам повреждения или материальный ущерб иного рода. Конечно, это плохо и вдвойне плохо, когда такое происходит на территории чужого государства, в котором ты оказался по его же доброй воле, например в качестве студента их вуза.Так, на этой неделе в СМИ прогремела одна такая подобная история, когда 21-летний выходец из Киргизии, некто Нуртилек Бакиров, который проходит сейчас обучение в университете Girne American University (г.Вашингтон, США) вдруг "отличился" на мемориале, который посвящен 16-му президенту США Аврааму Линкольну. Этот памятный комплекс в центре Вашингтона состоит из 36 колон, а в его центре располагается статуя самого Линкольна.Казалось бы: - раз интересно, то приходи и рассматривай на здоровье произведения местного монументального искусства, одновременно духовно обогащаясь этой знаменитой исторической достопримечательностью Вашингтона. Однако, Нуртилек действительно пришел, посмотрел и заодно оставил о себе там "вечную память" в виде нацарапанной одно центовой монетой на одной из колон надписи что-то вроде: "Здесь был Нурик!", естественно, на киргизском - чтобы помнили!Кстати, именно за этим "творчеством" его и застал полицейский патруль, который тут же доставил в его полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Дело происходило в этот понедельник, а уже во вторник полиция направила материалы на вандала в окружной суд и тот постановил, что сумма нанесенного мемориалу ущерба составила 2000 долларов США. Эти деньги должны будут уплачены за работу по поверхностной полировке поврежденного места, однако саму надпись удастся только косметически замаскировать, а на деле она останется там уже "в веках".И на этом эта история не заканчивается, а дело в том, что по американским законам, теперь Нурику грозит до 10 лет отсидки в американской тюрьме и плюс штраф до 25 000 долл. США, в случае если суд сможет доказать злой умысел в действиях этого молодого гражданина Киргизии. Кстати, после обращения консульского работника посольства Киргизии в США, Нурик был отпущен из полиции на свободу, однако его уже предупредили, что ему ещё предстоит явиться в суд в начале октября, чтобы судья вынес по нему своё окончательное решение.Специально для mmgp.ru

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