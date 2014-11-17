Швейцарский телекоммуникационный гигант запускает новый блокчейн-бизнес

Крупный швейцарский государственный поставщик телекоммуникационных услуг создал новый бизнес-объект, ориентированный на технологию блокчейн.
Компания Swisscom создала фирму Swisscom Blockchain AG, чтобы сосредоточиться на широком спектре услуг в области данной технологии. К ним относятся решения, ориентированные на корпорации, а также поддержка компаний, которые хотят начать ICO-кампании.
Данное событие имеет место через несколько месяцев после того, как телекоммуникационная компания присоединилась к проекту Hyperledger. Swisscom также является членом блокчейн-консорциума, в который входят также биржевой оператор SIX и Zürcher Kantonalbank, четвертый по величине банк страны. В январе эта группа обнародовала торговый инструмент на базе ethereum для внебиржевой торговли.
"Мы хотим предоставить поддержку в качестве катализатора, имеющего наработки, опыт и навыки внедрения", - заявил представитель Swisscom Йоханенс Хехенер.
Фирмой руководит Даниэль Хауденшильд, который, согласно информации из LinkedIn, ранее был партнером консультационной фирмы EY Switzerland. По данным местных изданий указывается, что к этому проекту присоединились другие сотрудники EY и что Swisscom Blockchain создаст команду из 20 человек к концу 2017 года.
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Перевод специально для MMGP.ru