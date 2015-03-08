Bitmoney.eu добавляет TrustPay и пробивается в Чехию, Эстонию и Словакию

Мобильный клиент Bitmoney.eu считает, что каждый должен иметь возможность приобрести биткоин, который гарантирует, что Ваши деньги никогда не исчезнут.
Иметь биткоин также хорошо, как иметь золото. Энтузиасты биткоина назвали эту криптовалюту цифровым золотом (не путать с Goldmint). Несмотря на то, что в течение короткого промежутка времени биткоин упал в цене, его значение продолжает расти с каждым днем. Теперь он перевал за $ 4000 и по-прежнему набирает обороты.
Именно поэтому Bitmoney.eu стремится расширить свои способы оплаты, добавляя iDeal, Sofort, Bancontact и GiroPay. Недавно Bitmoney.eu также добавил ecoPayz - популярный способ оплаты в игровом секторе, а также для повседневных покупок.
В дополнение к этим пяти методам Bitmoney.eu добавляет TrustPay, позволяющий осуществлять электронные платежи с вашего банковского счета и при этом обрабатывать транзакции в режиме реального времени. TrustPay очень популярен в Чехии, Эстонии и Словакии, принимающий евро (EUR) и чешскую крону (CZK), но не более 5,000 евро или 5,000 чешских крон на одну операцию.
Bitmoney.eu делает процесс покупки биткоин простым и эффективным, особенно с учетом того, что клиенты могут не иметь биткоин кошелек перед покупкой. Bitmoney.eu служит платформой для покупки биткоина, а также автоматически создает биткоин кошелек для тех клиентов, которые еще не имеют его. Легкий, простой и без головной боли.
Перевод специально для MMGP.RU