Privcoin.io | Первый мультиминеральный смеситель / стакан | Безопасный и быстрый | Не

URL (clearnet): https://privcoin.io
URL (onion): http://tr5ods7ncr6eznny.onion/
Reviews: https://bitcointalk.org/index.php?to...61#msg21934061
Представляем первую в мире услугу мультиплитного микширования. В настоящее время мы поддерживаем 4 разных монета (BTC, BCH, ETH, LTC) и в конечном итоге добавим 10 лучших по рыночной капитализации!
Эта служба была создана командой профессионалов в области безопасности, которые признают необходимость держать ваши криптовые монеты анонимными и не привязаны к вашему имени. Если у вас 1000 биткойнов, и вы покупаете с Ebay $ 5 trinket с вашими монетами, этот человек теперь знает, где вы живете, и сколько монет вы создаете для вас огромную цель для взлома или похищения людей.
У нас очень большой запас, чтобы быть уверенным, что вы быстро и плавно перемешаетесь!
По мере роста наших резервов мы также позволяем пользователям заменять один криптограмм на другую за небольшую плату, однако эта функция в настоящее время отключена до тех пор, пока мы не получим более высокую ликвидность в алтных монетах.
Филиалы могут получить 10% валовой прибыли здесь: https://www.privcoin.io/affiliates/
Инвесторы могут заработать 40% валовой прибыли (после Филиалов) здесь: https://www.privcoin.io/investing/
(полная панель)
Условия обоих очень четко изложены и потому что это форум, ориентированный на конфиденциальность, вот наша политика конфиденциальности: https://www.privcoin.io/privacy/
Обратная связь приветствуется! Спасибо.