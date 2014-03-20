Почему инвесторы Ethereum должны смотреть в сторону Ripple

По мере стремительного роста Ethereum, все больше людей начинают присматриваться к криптовалюте.
Это означает, что все больше инвесторов заполняют рынок. Начинающие инвесторы набирают опыт, и с этим опытом приходит разнообразный инвестиционный подход.
Сегодня существуют десятки перспективных криптовалют, которые можно купить меньше, чем за доллар. Некоторые инвесторы решили инвестировать средства в ICO, но как многие знают, часть ICO компаний не имеют ничего кроме идеи и красивого лендинга. Вот почему большинство инвесторов решили остановиться на криптовалютах с высокой рыночной капитализацией, среди которых есть и Ripple по цене $0,18 за монету.
Что такое Ripple?
Ripple далеко не новичок на рынке криптовалют. Он был разработан в 2012 году корпорацией OpenCoin, неоднократно работающая с технологией блокчейн, что дает Ripple бесценное преимущество по отношению к своим конкурирующим компаниям, в которых часто работают неопытная команда разработчиков.
Почему собственно Ripple?
Согласитесь, инвесторы склонны продавать монеты и присматриваться к новым, более интересным для своих инвестиций. Но инвесторы не должны продавать Ripple. В отличие от Ethereum, у Ripple имеет уникальную функцию, которая предоставляет долгосрочную перспективу. И то, что делает Ripple перспективным, называется Interledger (ILP – Inerledger Protocol), благодаря которому могут быть соединены мировые банки и блокчейны.
Interledger
Мне всегда нравилась цитата Виталика Бутерина, основателя Ethereum:
Цитата:
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Биткоин - это электронная почта, а Эфириум - это весь интернет с разнообразием различных служб, функций и сервисов.
А что тогда Ripple? Ripple - это канал, который обеспечивает безопасный и быстрый перевод валюты. Ripple полагается на свой протокол Interledger для отправки денег между отдельными лицами и позволит проводить безграничное количество транзакций между реестрами с использованием криптографического депонирования. Это устраняет многие проблемы, связанные с переводами, включая отправку и получение денег между банками.
Согласитесь, это крупный джекпот для корпораций, банков и конгломератов.
Ripple оказывает огромную поддержку финансовому сообществу, главным образом потому, что он экономит деньги банков. Банальный пример, если банк использует Ripple, он экономит $3,76 за платеж, а значит он сэкономит $564 000 в год.
И потенциал Ripple не заканчивается финансами. Ripple также может передавать любую информацию между двумя людьми. Это невероятно ценно в нашем мире, иметь безопасный канал для обмена информацией.
Подведем итоги
На сегодняшний день Ripple стоит $0,18 за одну монету, что предоставляет инвесторам, которые пропустили резкий рост Эфира, второй шанс.
Мы находимся в эпицентре криптовалютной лихорадки, и перспективные криптовалюты, такие как Ripple, получат большое количество инвесторов в ближайшие месяцы.
По мере того, как Ethereum** растет, начните диверсифицировать и покупать Ripple, но помните, что инвестировать нужно с умом, полагаясь на технологии, а не на тенденции. Технологии - это и есть Ripple.
**Помните, в мире криптовалют есть десятки потенциальных монет. Это не должно быть сразу Ethereum или Bitcoin. Разумно построить свой портфель с десятками перспективных валют.
Автор: Alcest
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