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Сегодня, 00:50
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#1
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Профессионал
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 2,001
Благодарностей: 888
УГ: 13
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Рефбек от Бро до 100%!
Предлагаю возврат реферальных до 100% из проектов где я принимаю участие или являюсь топикстартером!А также можно запросить у меня реф.ссылку для регистрации по до мной!
Условия для получения рефбека:
- Вы должны быть моим рефералам,то есть зарегистрироваться по моей реферальной ссылке.
- После внесения депозита сообщить мне:название проекта,Ваш ник в проекте,сумму депозита и Ваш кошелек.(желательно почта коинбейс)
- Отписаться в этой теме о подтверждении факта получения Вами рефбека от меня(с номером транзакции).А так же оставить свой отзыв!
- Реферальные комиссии не полученные мною в следствии "СКАМА" проекта,выплачиваться не будут.В ЛС заявки не принимаются
Реферальный возврат можно запросить ЗДЕСЬ или написав мне на почту bro.refback@gmail.com.Ваш запрос будет обработан в течении 24 часов.
Реферальные возвраты менее 0.0002BTC,возвращаться не будут!Обращайтесь,всегда отвечу на все интересующие Вас вопросы!
добавлено через 1 минуту
...всем привет!)...В данном проекте получил статус представителя,поэтому рефбек 120%...всем профита!
Последний раз редактировалось бро; Сегодня в 00:50.
Причина: Добавлено сообщение
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Сегодня, 00:50
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