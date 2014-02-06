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Рефбек от Бро до 100%!

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:48
#1
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 2,001
Благодарностей: 888
УГ: 13
КП: 0.113
подарки
Рефбек от Бро до 100%!
Предлагаю возврат реферальных до 100% из проектов где я принимаю участие или являюсь топикстартером!А также можно запросить у меня реф.ссылку для регистрации по до мной!

Условия для получения рефбека:
  1. Вы должны быть моим рефералам,то есть зарегистрироваться по моей реферальной ссылке.
  2. После внесения депозита сообщить мне:название проекта,Ваш ник в проекте,сумму депозита и Ваш кошелек.(желательно почта коинбейс)
  3. Отписаться в этой теме о подтверждении факта получения Вами рефбека от меня(с номером транзакции).А так же оставить свой отзыв!
  4. Реферальные комиссии не полученные мною в следствии "СКАМА" проекта,выплачиваться не будут.В ЛС заявки не принимаются



Реферальный возврат можно запросить ЗДЕСЬ или написав мне на почту bro.refback@gmail.com.Ваш запрос будет обработан в течении 24 часов.

Реферальные возвраты менее 0.0002BTC,возвращаться не будут!Обращайтесь,всегда отвечу на все интересующие Вас вопросы!

Проекты в которых я ТС:

Decentralised Investment Solutions - старт 14 сентября 2017:
http://mmgp.ru/showthread.php?t=536472 рефбэк 120% - 6% от суммы депозита





добавлено через 1 минуту
...всем привет!)...В данном проекте получил статус представителя,поэтому рефбек 120%...всем профита!
__________________
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Decenteris 3,6% в день,рефбек 6% от вкладаМой чат
Надежный,быстрый обменник!
Последний раз редактировалось бро; Сегодня в 00:50. Причина: Добавлено сообщение
бро на форуме  
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