Хакеры вернули 10 тыс. ETH украденных во время ICO проекта CoinDash

Стартаперы CoinDash рассказали о возврате 10 тысяч Эфирума хакерами
Представители блокчейн-проекта CoinDash рассказали, что 10 тысяч ETH которые были похищены хакерами возвращены на счета стартапа. Хищение произошло во время проведения токенсейла путем подмены сайта ICO. На фишинговом ресурсе был размещен кошелек Эфириума хакеров и на него удалось собрать более 7 с половиной миллионов долларов.
После такого происшествия руководители проекта остановили токенсейл и вернули криптовалюту инвесторам. Сейчас команде CoinDash удалось добиться, что с кошелька хакеров на кошелек проекта было возвращено 10 тысяч Эфира, что эквивалентно почти трем миллионам долларов.
Эфириум адрес проекта https://etherscan.io/address/0x5AC29...851DbFAdF17F08
Так же с кошелька хакера до этой транзакции был перевод на 488 ETH на криптобиржу ShapeShift. Однако компания CoinDash не остановилась на этом и обратилась к правоохранительным органам Израиля.
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