Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,244 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Американский стартап Pi создал действительно беспроводную зарядку

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:23
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 12,635
Благодарностей: 2,429
УГ: 13
КП: 0.103
подарки
награды Волшебный горшочек 
Американский стартап Pi создал действительно беспроводную зарядку

Существующие на рынке технологии беспроводной зарядки позволяют нам не подключать к смартфону кабель, но заряжаться он может, только находясь на специальной площадке. На протяжении последних лет разные специалисты работали над тем, чтобы создать технологию действительно беспроводной зарядки. Американский стартап под названием Pi утверждает, что теперь мы сможем заряжать устройства на расстоянии от зарядной станции. Компания разработала специальное зарядное устройство, способное передавать заветные проценты на расстоянии до 30 см.


Зарядная станция Pi выполнена в форме небольшого конуса. Принцип её работы основан на резонансной технологии индукции, знакомой по стандарту Qi, но она не требует непосредственного контакта с устройством для зарядки. Это достигается с помощью специального алгоритма формирования луча, позволяющего станции контролировать и формировать направление магнитных полей.



Пользователи смогут пополнить уровень заряда аккумулятора своего смартфона или планшета, просто разместив его на расстоянии до 30 см от станции Pi. Одновременно можно заряжать до четырех гаджетов с максимальной мощностью 10 Вт. Добавление большего количества девайсов возможно, но в результате общая скорость зарядки уменьшается. Мобильные телефоны с поддержкой Qi, такие как Samsung Galaxy S8/S8 Plus, iPhone 8, 8 Plus и X, смогут работать с Pi без каких-либо специальных аксессуаров, но для других телефонов потребуется зарядный чехол, совместимый с Pi.

Зарядная станция Pi поступит в продажу в 2018 году по цене около $200. Заказать девайс можно на официальном сайте.

Источник.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Hyip-Cruiser.com - лучшие рефбэки, автобонусы,страховки|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub.Club
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости, технологии
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Американский стартап создал солнечные панели, имитирующие любую поверхность forfor Новости в мире финансов и инвестиций 2 08.03.2017 08:59
Украино-американский стартап Galactic Exchange создал технологию сбора Hadoop-кластер TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 1 15.11.2016 18:33
Samsung патентует новую беспроводную зарядку bizneser Новости технологий и интернета 0 26.07.2016 01:10
Apple разрабатывает беспроводную зарядку к 2017 году putoran Новости в мире финансов и инвестиций 3 01.02.2016 02:14
Американский стартап создал гаджет для шоппинга impressed85 Новости в мире финансов и инвестиций 1 09.11.2015 15:32

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Арбитраж
От killer89 в разделе «WebMoney»
Аватар nlobp
Зираат Банк - ziraatbank.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватара нет
В Канаде необходима лиценция на работу с Bitcoin
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар TheGOLDskull
panixfund - panixfund.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Из-за паники украинцы забрали из банков 144 млрд грн
От CashToday в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар James_Bond
Загадка Windows
От James_Bond в разделе «Софт»
.     
Пользователей
423,244
Тем
489,779
Сообщений
12,201,969

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram