Американский стартап Pi создал действительно беспроводную зарядку

Существующие на рынке технологии беспроводной зарядки позволяют нам не подключать к смартфону кабель, но заряжаться он может, только находясь на специальной площадке. На протяжении последних лет разные специалисты работали над тем, чтобы создать технологию действительно беспроводной зарядки. Американский стартап под названием Pi утверждает, что теперь мы сможем заряжать устройства на расстоянии от зарядной станции. Компания разработала специальное зарядное устройство, способное передавать заветные проценты на расстоянии до 30 см.





Зарядная станция Pi выполнена в форме небольшого конуса. Принцип её работы основан на резонансной технологии индукции, знакомой по стандарту Qi, но она не требует непосредственного контакта с устройством для зарядки. Это достигается с помощью специального алгоритма формирования луча, позволяющего станции контролировать и формировать направление магнитных полей.







Пользователи смогут пополнить уровень заряда аккумулятора своего смартфона или планшета, просто разместив его на расстоянии до 30 см от станции Pi. Одновременно можно заряжать до четырех гаджетов с максимальной мощностью 10 Вт. Добавление большего количества девайсов возможно, но в результате общая скорость зарядки уменьшается. Мобильные телефоны с поддержкой Qi, такие как Samsung Galaxy S8/S8 Plus, iPhone 8, 8 Plus и X, смогут работать с Pi без каких-либо специальных аксессуаров, но для других телефонов потребуется зарядный чехол, совместимый с Pi.



Зарядная станция Pi поступит в продажу в 2018 году по цене около $200. Заказать девайс можно на официальном сайте.



