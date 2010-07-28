Если бы не спекуляции, биткоин мог бы стать популярным платежным средством

Биткоин мог бы стать мировым платежным средством если бы не спекуляции
Глава Bridgewater Associates считает, что если бы не спекуляции и проблемы со скоростью транзакций биткоина то это криптовалюта могла бы стать популярнейшим платежным средством. Сейчас спекуляции над криптовалютой рушат доверие к ней, хотя теоретически это платежное средство будущего. Таким мнением поделился один из руководителей Bridgewater Associates Р. Далио.
Второй сложностью популяризации биткоина как платежное средство является сложность проведения транзакций. Так как время на проведение одного перевода может занять различное время.
Сейчас биткоин не смотря на все преимущества является пузырем и по этому криптовалюту не стоит рассматривать как хороший способ безопасного хранения денег.
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