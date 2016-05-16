Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,244 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Криптобиржа CEX.io добавила возможность торгов с криптовалютой Dash

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:00
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 598
Благодарностей: 138
УГ: 1
КП: 0.173
Криптобиржа CEX.io добавила возможность торгов с криптовалютой Dash


Английская криптобиржа CEX.io добавила торги криптовалютой Dash

Теперь трейдеры платформы криптобиржи CEX.io смогут осуществлять торговые сделки с Dash. Открыта возможность сделок с биткоином, долларом, евро и фунтом стерлингом.

Представители CEX.io сообщили, что первостепенной задачей для их платформы является безопасные операции с криптовалютой, а расширение функционала стоит уже на втором месте.

Глава CEO криптобиржи рассказал, что добавление новой криптовалюты дает возможность как покупать Dash, так и торговать ею для трейдеров. Купить дашь так же легко как провести перевод с обычной банковской карты, это доступно каждому, заявил СЕО криптобиржи.

CEX.io не намерены останавливаться на добавлении торгов этой криптовалютой, а анонсировали в ближайшее время добавление других альткоинов.

Dash уже относительно немолодая криптовалюта созданная в 2014 году и работает на P2P платформе. Это криптовалюта имеет основные преимущества биткоина, а цена DASH сейчас составляет 310 долларов при рыночной капитализации 2,4 миллиарда долларов.

Уникальность: 100.00%
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ХОСТИНГ КОТОРЫЙ ДЕРЖИТ ЛЮБЫЕ НАГРУЗКИ! | БЕСПЛАТНЫЙ SSL и ДОМЕНЫ ОТ 55 РУБЛЕЙ!
ELENA BAR на форуме  
Ответить
Метки
биржа криптовалют, криптовалюта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Китайская криптобиржа убирают ICO токены с торгов на своей платформе BiziAlen Горячие новости криптовалют 0 06.09.2017 13:45
Криптобиржа Bitstamp добавила возможность торгов Эфириумом Kra100 Новости криптовалют 0 10.08.2017 00:18
Криптобиржа EXMO добавила возможность торговли Zcash Kra100 Новости криптовалют 0 01.08.2017 00:16
Биржа Kraken добавила Dash Анна Чернобай Другие криптовалюты 0 12.04.2017 21:55
Биржа BTC-e добавила поддержку Ethereum и Dash seter Новости криптовалют 1 16.05.2016 00:39

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
МВФ усиливает внимание к банковскому бизнесу на основах ислама
От GOLDENLIVE в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Kosmos333
rich-bank.com - rich-bank
От Kosmos333 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Ratatara
В интересах Октября: в Думе предлагают запретить оспаривать результаты революции
От Ratatara в разделе «Политика и экономика»
Аватар Omega-Vi
Торговая система THV3 Noise filters
От Omega-Vi в разделе «Торговые стратегии»
Аватар dronibal
Полезные сайты для торговли
От dronibal в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватар asteroth
Профессиональная подготовка трейдеров.
От asteroth в разделе «Архив»
.     
Пользователей
423,244
Тем
489,779
Сообщений
12,201,969

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram