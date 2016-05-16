Криптобиржа CEX.io добавила возможность торгов с криптовалютой Dash

Английская криптобиржа CEX.io добавила торги криптовалютой Dash
Теперь трейдеры платформы криптобиржи CEX.io смогут осуществлять торговые сделки с Dash. Открыта возможность сделок с биткоином, долларом, евро и фунтом стерлингом.
Представители CEX.io сообщили, что первостепенной задачей для их платформы является безопасные операции с криптовалютой, а расширение функционала стоит уже на втором месте.
Глава CEO криптобиржи рассказал, что добавление новой криптовалюты дает возможность как покупать Dash, так и торговать ею для трейдеров. Купить дашь так же легко как провести перевод с обычной банковской карты, это доступно каждому, заявил СЕО криптобиржи.
CEX.io не намерены останавливаться на добавлении торгов этой криптовалютой, а анонсировали в ближайшее время добавление других альткоинов.
Dash уже относительно немолодая криптовалюта созданная в 2014 году и работает на P2P платформе. Это криптовалюта имеет основные преимущества биткоина, а цена DASH сейчас составляет 310 долларов при рыночной капитализации 2,4 миллиарда долларов.
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