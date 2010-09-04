Ведущая криптовалютная биржа сообщила о появлении фишингового сайта

Ведущая криптовалютная биржа Bitfinex предупредила о появившемся в сети фишинговом сайте, который выдает себя за гонконгскую платформу, однако на самом деле собирает конфиденциальные данные пользователей.
Как отмечает биржа, появившаяся в выдаче Google рекламная ссылка на якобы сайт Bitfinex является ложной, так как не только начинается с www. (подлинный сайт биржи начинается с https://)
, но и ведет на домен Bitfiniex.com.
Примечательно, что упомянутый фишинговый сайт в выдаче показан как Bitfinex.com.
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