Представители Bitfinex сообщают пользователям о появлении клонов

Криптобиржа Bitfinex сообщила о появлении клона ворующего данные входа
Представители криптобиржи Bitfinex в твиттер насторожили своих пользователей появление фишингового ресурса, который как под копирку внешне идентичен по дизайну и крадет данные пользователей.
Фишинговый клон появился в рекламной ссылке поисковой системы гугл. Мошеннический ресурс выдает себя за криптовалютную биржу Bitfinex, однако основным отличием является то, что настоящий сайт начинается с протокольного соединения https, тогда как фишинговый с www, а при переходе пользователь попадает на домен Bitfini
ex.com. Как видим, злоумышленники добавили в доменное имя букву i и выдают себя за криптобиржу.
Интересный момент, что до перехода по ссылке сайт обозначен как Bitfinex.com.
Уникальность: 100.00%