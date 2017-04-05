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Представители Bitfinex сообщают пользователям о появлении клонов

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Представители Bitfinex сообщают пользователям о появлении клонов


Криптобиржа Bitfinex сообщила о появлении клона ворующего данные входа

Представители криптобиржи Bitfinex в твиттер насторожили своих пользователей появление фишингового ресурса, который как под копирку внешне идентичен по дизайну и крадет данные пользователей.

Фишинговый клон появился в рекламной ссылке поисковой системы гугл. Мошеннический ресурс выдает себя за криптовалютную биржу Bitfinex, однако основным отличием является то, что настоящий сайт начинается с протокольного соединения https, тогда как фишинговый с www, а при переходе пользователь попадает на домен Bitfiniex.com. Как видим, злоумышленники добавили в доменное имя букву i и выдают себя за криптобиржу.

Интересный момент, что до перехода по ссылке сайт обозначен как Bitfinex.com.

Уникальность: 100.00%
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биржа криптовалют
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