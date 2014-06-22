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Работники прокуратуры РФ начали расследование по вопперкоинам Burger Kingа

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Работники прокуратуры РФ начали расследование по вопперкоинам Burger Kingа


Следователи прокуратуры начали выяснять законность выпуска вопперкоинов Бургер Кинга

Руководство московской сети Бургер Кинга получило повестку в прокуратуру. Причиной вызова стало выпуск вопперкоинов, которые несут признаки криптовалют.

Следователь прокуратуры выяснил, что из себя будут представлять вопперкоины в сети Burger King и о принципе функционирования криптовалюты. Так же работникам фаст-фуда было сообщено, что расчет на территории РФ можно осуществлять только рублем и что вопперкоины могут быть приравнены к ценным бумагам, а такая деятельность требует лицензирования.

Руководство фаст-фуда в свою очередь заявило, что в России нет закона о запрете цифровых валют, поэтому такая деятельность не может быть противозаконной, так как она и не регулируется государством.

Бургер Кинг создали криптовалюту вопперкоин в сети Waves, а получить ее можно будет купив бургер.


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Метки
криптовалюта, россия, токены
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