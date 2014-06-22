Работники прокуратуры РФ начали расследование по вопперкоинам Burger Kingа

Следователи прокуратуры начали выяснять законность выпуска вопперкоинов Бургер Кинга
Руководство московской сети Бургер Кинга получило повестку в прокуратуру. Причиной вызова стало выпуск вопперкоинов, которые несут признаки криптовалют.
Следователь прокуратуры выяснил, что из себя будут представлять вопперкоины в сети Burger King и о принципе функционирования криптовалюты. Так же работникам фаст-фуда было сообщено, что расчет на территории РФ можно осуществлять только рублем и что вопперкоины могут быть приравнены к ценным бумагам, а такая деятельность требует лицензирования.
Руководство фаст-фуда в свою очередь заявило, что в России нет закона о запрете цифровых валют, поэтому такая деятельность не может быть противозаконной, так как она и не регулируется государством.
Бургер Кинг создали криптовалюту вопперкоин в сети Waves, а получить ее можно будет купив бургер.