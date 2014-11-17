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Vorwerk приобретает производителя домашнего робота-пылесоса Neato Robotics

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Vorwerk приобретает производителя домашнего робота-пылесоса Neato Robotics

Немецкая Vorwerk Group приобрела Neato Robotics - производителя роботов-пылесосов и других умных роботов для дома. Сумма сделки не раскрывается.

Расположенная в Ньюарк (Калифорния, США), Neato работает над технологией искусственного интеллекта (ИИ) с момента своего основания в 2005 году и компания продолжает фокусироваться на ИИ для дома. На сегодняшний день Neato продала более миллиона роботов-пылесосов.

Компания конкурирует с такими производителями, как iRobot, который в течение многих лет делает аналогичный товар под названием Roomba.

Джакомо Марини, председатель и главный исполнительный директор Neato Robotics, сказал, что приобретение будет сочетать технологию Neato и ориентацию Vorwerk на потребительские рынки.

Vorwerk Group впервые инвестировала в Neato Robotics в 2010 году, а к 2012 году Neato привлекла около 35 миллионов долларов. Немецкая компания начала распространять роботов Neato под другим брендом в Италии и Германии. Теперь, когда две компании объединены, они будут продолжать работать независимо, а Neato сосредоточится на своем бренде и своих продуктах в США.

В компании Vorwerk работает более 649 000 сотрудников.

Neato выпустила свой первый продукт в 2010 году и в настоящее время создает третье поколение роботов-пылесосов. Марини сказал, что роботы используют картографию, навигацию и ИИ, чтобы выяснить, где нужно пропылесосить.

Два года назад Neato представила возможность использования Wi-Fi для своих роботов. Теперь компания занимает второе место на розничном рынке после iRobot и насчитывает 110 сотрудников.

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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