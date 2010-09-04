Объем суверенного фонда Норвегии превысил рекордный $1 трлн

Новостью о рекордном объеме норвежского фонда поделился директор банка Norges Bank Investment Management, который руководит фондом, Ингве Слингстад.
По мнению Ингве Слингстада, во время первой передачи нефтяных доходов в мае 1996 года практически никто не мог себе представить, что когда-нибудь фонду удастся достигнуть отметки в $1 трлн.
Сообщается, что показатель в $1 трлн. был достигнут еще 12 сентября благодаря хорошему состоянию и росту фондовых рынков.
Суверенный фонд Норвегии был основан в 1998 году, и с тех пор считается самым крупным в мире. Фонд специализируется на инвестировании в приобретение акций.
На сегодняшний день фонду принадлежат доли в 9 тыс. компаний из 77 стран мира. Фонд призван обеспечить финансирование государства на случай падения прибыли от продажи нефти и газа. Как известно, именно продажа этих ресурсов составляет основной доход бюджета Норвегии.
Правительство Норвегии сохраняет за собой право тратить три процента стоимости фонда в год. В бюджет текущего года заложено квоту в 2,8%.
Источник
.