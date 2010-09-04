Датская транспортная компания продала свой танкерный бизнес за $1,2 млрд

Покупателем является инвестиционное подразделение AP Moller Holding, которому принадлежит контрольный пакет акций Moller-Maersk.
В рамках сделки к AP Moller Holding перейдет флот, состоящий из 161 нефтяного танкера. В дальнейшем компания будет управлять Maersk Tankers в составе консорциума, в который также войдут японская Mitsui & Co. и другие потенциальные партнеры.
Продажа является очередным шагом транспортной компании, который позволит ей сосредоточится на контейнерных перевозках и логистике. Так, в прошлом месяце Maersk продала свой нефтяной бизнес французской Total за $7,5 млрд.
Роберт Уггла, гендиректор AP Moller Holding и правнук основателя Maersk, превратил семейную инвестиционную компанию в крупнейшего акционера не только в конгломерате, но и в Danske Bank, который является крупнейшим кредитором Дании. Роберт Угла продолжает подбирать компании в свой портфель, что позволит ему создать AP Moller Capital для инвестирования в инфраструктуру.
В ближайшем будущем Maersk предстоит избавиться еще от двух активов. Речь идет, во-первых, о Maersk Drilling, которому принадлежат буровые установки, используемые в нефтеразведке. Стоимость данного подразделения может оцениваться в $4,7 млрд. Во-вторых, имеется убыточное подразделение Maersk Supply Service, которое может потянуть на $1,4 млрд.
Maersk Tankers, в свою очередь, в последнее время испытывала трудности и получила чистый убыток в размере $483 млн.
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