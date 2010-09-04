Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,234 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Датская транспортная компания продала свой танкерный бизнес за $1,2 млрд

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:06
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 12,631
Благодарностей: 2,429
УГ: 13
КП: 0.103
подарки
награды Волшебный горшочек 
Датская транспортная компания продала свой танкерный бизнес за $1,2 млрд

Покупателем является инвестиционное подразделение AP Moller Holding, которому принадлежит контрольный пакет акций Moller-Maersk.

В рамках сделки к AP Moller Holding перейдет флот, состоящий из 161 нефтяного танкера. В дальнейшем компания будет управлять Maersk Tankers в составе консорциума, в который также войдут японская Mitsui & Co. и другие потенциальные партнеры.

Продажа является очередным шагом транспортной компании, который позволит ей сосредоточится на контейнерных перевозках и логистике. Так, в прошлом месяце Maersk продала свой нефтяной бизнес французской Total за $7,5 млрд.

Роберт Уггла, гендиректор AP Moller Holding и правнук основателя Maersk, превратил семейную инвестиционную компанию в крупнейшего акционера не только в конгломерате, но и в Danske Bank, который является крупнейшим кредитором Дании. Роберт Угла продолжает подбирать компании в свой портфель, что позволит ему создать AP Moller Capital для инвестирования в инфраструктуру.

В ближайшем будущем Maersk предстоит избавиться еще от двух активов. Речь идет, во-первых, о Maersk Drilling, которому принадлежат буровые установки, используемые в нефтеразведке. Стоимость данного подразделения может оцениваться в $4,7 млрд. Во-вторых, имеется убыточное подразделение Maersk Supply Service, которое может потянуть на $1,4 млрд.

Maersk Tankers, в свою очередь, в последнее время испытывала трудности и получила чистый убыток в размере $483 млн.

Источник.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Hyip-Cruiser.com - лучшие рефбэки, автобонусы,страховки|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub.Club
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
продажа
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Компания Valeant продала часть бизнеса на сумму в $2,2 млрд для выплаты долгов Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.01.2017 18:02
Датская блокчейн-компания поможет построить «Стену Трампа» moskva Новости криптовалют 1 12.11.2016 11:12
Транспортная компания «BusWay» - лохотрон! Infolist Список интернет мошенников 0 11.08.2016 22:08
Emerson Electric продаст свой бизнес за $5,2 млрд Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 02.08.2016 16:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар SQMonitor
Real Mining Service - jonimonitoring.xyz
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ~XG~
Конкурс "Горячие новости" (до 200 поинтов от MMGP еженедельно)
От ~XG~ в разделе «Наши конкурсы и акции»
Аватар VictorSamus
Чистая прибыль «Дом.ru» за 9 месяцев 2014 г. превысила 2 млрд руб.
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар DaTre
besthyipever - besthyipever.com
От DaTre в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Rondo
Austrian Airlines подключит беспроводной интернет на борту
От Rondo в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар inik1080
3 миллиарда долларов инвестиций в "облака" от Microsoft
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
423,234
Тем
489,766
Сообщений
12,201,591

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram