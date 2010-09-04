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ING Банк предоставил «Нибулон» кредит на $18 млн

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ING Банк предоставил «Нибулон» кредит на $18 млн



Как сообщает пресс-служба «Нибулон», 12 сентября компания получила от ING Банк долгосрочный кредит размере $18 млн.

В компании отмечается, что привлеченный кредит призван поддержать программу роста компании, которая предусматривает увеличение экспорта зерна до 7 млн. тонн в течение следующих четырех лет, и развитие экспортной логистической сети.

Также добавляется, что данный кредит является частью долгосрочного финансирования, организованного Международной Финансовой Корпорацией (IFC), члена Группы Всемирного банка. IFC привлекла к участию нескольких международных финансовых учреждений. Одно из них, ING Банк первым предоставил кредит «Нибулону».

ООО СП «Нибулон», созданное в 1991 году, имеет в своем распоряжении элеваторные мощности общей вместимостью около 2 млн. тонн. Кроме этого предприятию принадлежит перегрузочный терминал в Николаеве мощностью 5 млн. тонн.

Компания занимается экспортом зерна, преимущественно кукурузы, пшеницы и ячменя, в более чем 20 стран мира. Ежегодный объем экспорта составляет 4,5 млн. тонн.

Основателем, гендиректором и основным владельцем компании «Нибулон» является Алексей Вадатурский.

Источник.
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Метки
банк, кредит
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