Уоррен Баффетт: Dow Jones превысит 1 млн пунктов

Самый знаменитый миллиардер-инвестор абсолютно уверен в радужных перспективах американского рынка в долгосрочной перспективе, несмотря на неурядицы, связанные с Трампом и растущей международной напряженностью. По этой причине он не советует никому шортить Америку, чтобы не проиграть, пишет Reuters.
Неопределенность в отношении того, как Соединенные Штаты справятся с растущей международной напряженностью, не изменила отношения неунывающего оптимиста Уоррена Баффета. «Всякий раз, когда я слышу, как люди пессимистично относятся к этой стране, я думаю, что они не в своем уме», - заявил председатель Berkshire Hathaway Inc. на юбилейном вечере журнала Forbes.
Через 100 лет индекс Dow Jones превысит 1 млн пунктов, утверждает миллиардер Уоррен Баффетт. «Dow Jones возьмет 1 млн пунктов, и это не шутка, посчитайте сами», – заявил Баффетт на вечере, посвященном 100-летию журнала Forbes.
Чтобы достичь 1 млн пунктов в сентябре 2117 г., Dow Jones придется расти на 3,9% в год, подсчитал WSJ.Инвестор также добавил, что знает: он уже не застанет этого события. «Когда я слышу разговоры о том, что нужно дожить до 100, я волнуюсь, – сказал он. – Мне 87». За последние 100 лет индекс прибавлял ежегодно в среднем 5,8%. Для сравнения: акции холдинговой компании Баффетта Berkshire Hathaway в 1965-2016 гг. дорожали в среднем на 21% в год. Акции Apple с 1980 г. прибавляли по 17% в год, акции Amazon – по 36% с 1997 г., акции Tesla – по 46% с 2010 г.
«Игра на понижение Америки — занятие для лузеров, – утверждает Баффетт, – и останется занятием для лузеров».
Баффет заявил, что недавно узнал: среди 53364 человек в Соединенных Штатах, которым было не менее 100 лет, соотношение женщин и мужчин составляло почти 5 к 1. «Мы должны начать думать о смене пола», – сказал Баффет, подмигивая. При этом он добавил, что долгосрочное инвестирование остается тем, что нужно.
Он отметил, что, Forbes создал свой первый список из 400 самых богатых американцев в 1982 году, когда состояние Баффета составляло $250 млн, потом в список было включено еще около 1500 разных людей. Однако всех их объединяло одно. «Среди них нет игроков на понижение», – отметил Баффет.
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