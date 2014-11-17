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Японский миллиардер: ICO "демократизирует венчурное финансирование"

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Японский миллиардер: ICO "демократизирует венчурное финансирование"

Японский миллиардер и венчурный капиталист на этой неделе заявил, что, по его мнению, ICOs в будущем станут значительным источником финансирования для стартапов.

В интервью CNBC Тайзо Сон отметил, что ICO для стартапов могут быть "основными способами" для доступа к капиталу. Он сказал: "ICO очень хороши, потому что они демократизируют венчурное финансирование и делают его доступным не только для профессионалов, таких как венчурные капиталисты, но и отдельные люди могут участвовать в захватывающих проектах и оказывать поддержку стартапам".

Сон, пожалуй, наиболее известен как основатель и нынешний председатель GungHo, крупной японской игровой компании, выпустившей такие игры, как Puzzle & Dragons и Ragnarok Online. Он также основал Mistletoe - венчурную фирму, ориентированную на новые стартапы.

По словам Nikkei, Агентство финансовых услуг Японии (FSA) в настоящее время оценивает, как осуществлять надзор за ICO в стране. FSA сыграло ведущую роль в разработке правил для криптовалют в Японии и дальнейшее развитие отрасли произошло после того, как Япония официально признала биткоин в качестве платежного инструмента.

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Перевод специально для MMGP.ru
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