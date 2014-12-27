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Eurotrend - eurotrend.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 22:26
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Valdemark
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.04.2016
Сообщений: 50
Благодарностей: 2
УГ: 1
КП: 0.000
Eurotrend - eurotrend.cc
Я не владелец и не администратор проекта. Информация представлена для ознакомления и обсуждения.

Старт: 20.09.2017



Описание проекта:

Цитата:
Компания Euro Trend гарантирует своим инвесторам заявленную прибыль, благодаря собственной особой и безопасной торговой политике. Наши сотрудники - настоящие профессионалы своего дела, с солидным трейдерским стажем.
Специализация Компании – нефтяные фьючерсы, а также извлечение прибыли из разницы котировок драгметаллов и топливных ресурсов на мировых торговых площадках. Также, по особой авторской стратегии, компания извлекает высокий доход из изменения курсовой стоимости основных валют и акций на мировых фьючерсных и валютных рынках.
В структуру компании входит: аналитический отдел, отдел стратегического развития, трейдерский отдел и отдел по финансовым рискам. Это позволяет нам просчитывать любые рыночные ситуации и, благодаря этому, только наши инвесторы могут рассчитывать на гарантированные дивиденды от своих инвестиций и от нашей безупречной работы.
Вложения с Euro Trend - это надежные инвестиции, прибыльность от которых в несколько раз выше условий по банковским депозитам.Наша компания строго соблюдает вопросы конфиденциальности своих клиентов, применяя современные технологии шифрования личных данных, которые хранятся на сервере, надежно защищенном от хакерских атак.
Инвестиционные планы:
  1. Стажер. Это накопительный вклад. Его можно открыть от 1 доллара, пополнять в любое время и на любую сумму. Раз в неделю на ваш депозит начисляется 2% от суммы. С этого тарифа средства не выводятся, но по достижении суммы в 100 долларов, вы имеете возможность открыть любой другой тарифный план. Таким образом, наша компания заботится об инвесторах с любым «карманом» и помогает им быстро и эффективно поднять свои вклады до необходимой планки. Такую услугу вам не предложат ни в одной инвестиционной компании!
  2. Бизнес. Этот тарифный план разработан для тех, кто хочет получить прибыль за небольшой промежуток времени. Сюда принимаются вклады от 100 до 10000 долларов. Раз в неделю на ваш депозит начисляется 3%, которые вы можете получить в течении 24 часов с момента оформления заявки. Депозит на этом тарифе работает три месяца, после чего вы можете вывести свои средства из проекта. Возможно также и досрочное снятие депозита в любое время. Но здесь предусмотрены штрафные санкции в размере 25%.
  3. Престиж. Этот тарифный план разработан для тех, кто хочет получить более существенную прибыль, но за более продолжительный промежуток времени. Сюда также принимаются вклады от 100 до 10000 долларов. Раз в две недели на ваш депозит начисляется 8%, которые вы можете получить в течении 24 часов с момента оформления заявки. Депозит на этом тарифе работает шесть месяцев, после чего вы можете вывести свои средства из проекта. Возможно также и досрочное снятие депозита в любое время. Но здесь предусмотрены штрафные санкции в размере 30%.
Наш инвестиционный проект имеет две отличительные особенности, выгодные для наших партнеров:
В любой момент вы можете сделать довклад в любом размере к вашему уже существующему депозиту.
Вы можете выводить свою прибыль на ЛЮБУЮ платежную систему, вне зависимости от того, откуда был сделан вклад.
Наш проект не является хайпом, поэтому может позволить себе эти привилегии для наших инвесторов.
Мы оставляем за вами право иметь несколько депозитов на разных тарифных планах.

Реферальная программа:
Вам будет начисляться определенная сумма от вкладов ваших партнеров в размере:
- 7% от первого уровня;
- 3% от второго уровня;
- 2% от третьего уровня.
  • Преимущества проекта:
  • Лицензионный скрипт
  • Мощная DDoS защита
  • SSL-сертифкат
  • Проверенный маркетинг и партнерская программа
  • Большой выбор платежных систем
  • Быстрая поддержка


Регистрация в проекте!


Мой депозит:
Цитата:
Transaction ID:
d3a91bd6-c5ba-4dec-9daf-25239b5f8e42
Кому:
borsolga53@gmail.com
Снято:
-50.00 USD

Комиссия:
Без комиссии

Отправлено:
50.00 USD
Примечание:
Invoice #8, Valdemark
__________________
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Последний раз редактировалось Valdemark; Сегодня в 22:38.
Valdemark вне форума  
Старый Сегодня, 22:42
#2
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,776
Благодарностей: 173
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Eurotrend - eurotrend.cc
Цитата:
Сообщение от Valdemark Посмотреть сообщение
Наш проект не является хайпом
Да что вы говорите?!!

добавлено через 2 минуты
А вклады квартирами принимаете?
__________________
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Последний раз редактировалось Old Seaman; Сегодня в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
Old Seaman на форуме  
Старый Сегодня, 23:08
#3
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,187
Благодарностей: 1,381
УГ: 15
КП: 0.000
подарки
Re: Eurotrend - eurotrend.cc
Цитата:
Сообщение от Valdemark Посмотреть сообщение
Раз в неделю на ваш депозит начисляется 2% от суммы
Цитата:
Сообщение от Valdemark Посмотреть сообщение
Раз в неделю на ваш депозит начисляется 3%
Цитата:
Сообщение от Valdemark Посмотреть сообщение
Раз в две недели на ваш депозит начисляется 8%
планы конечно "солидные", а SSL бесплатный - несолидно
__________________
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Старый Сегодня, 23:19
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.12.2014
Сообщений: 934
Благодарностей: 164
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Eurotrend - eurotrend.cc
Судя по планам для получения дохода минимальный депозит 100$
Минималка на вывод 10$

И выходит низкодоходная программа до 15% в месяц
Aleksandr Baldin на форуме  
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