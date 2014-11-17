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Райнер Майкл Прейс: банки "боятся" биткоина

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Райнер Майкл Прейс: банки "боятся" биткоина

В интервью CNBC исполнительный директор компании Taurus Wealth Advisors Райнер Майкл Прейс высказал свое мнение в связи с комментариями председателя JPMorgan Джейми Даймона, который объявил биткоин "аферой" и предсказал его крах.

Прейсс сказал: "Конечно, если вы управляете очень большим американским банком, скорее всего, вы боитесь блокчейн и биткоина".

Что касается того, почему инвесторы заинтересованы в криптовалюте, Прейсс предположил, что это связано с опасениями вокруг Федерального резерва США и опасениями насчет целостности его баланса после многих лет поддержки глобальных рынков.

"Вызывают озабоченность небольшие резервы банковской системы, а баланс Федерального резерва составляет 4,5 триллиона долларов, причем ФРС официально отказывается от аудита", - сказал он CNBC. "А вот в блокчейне биткоина вы каждый день проводите аудит, потому он является открытым источником".

В прессе появилось много комментариев, которые резко контрастируют со словами Даймона, в 2015 году предсказавшего крах биткоина. Однако есть и те, кто в последние дни критически взглянули на общий рынок криптовалюты, а Рэй Дэйлио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда, заметил на этой неделе, что "биткоин - это пузырь".

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Перевод специально для MMGP.ru
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